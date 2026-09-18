Dodijeljene nagrade i diplome 20. jubilarnog INTERBIFEP-a u Tuzli

U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli otvoren je 20. jubilarni Internacionalni bijenalni festival portreta INTERBIFEP, koji je i ove godine okupio umjetnike iz brojnih zemalja svijeta. Na ovogodišnjem izdanju učestvovalo je 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja, a izložba obuhvata crtež, grafiku, fotografiju i videoart portret.

U okviru svečanog otvaranja dodijeljene su nagrade i diplome najboljim autorima. Otkupna nagrada za crtež pripala je umjetniku Almiru Šehiću iz Bosne i Hercegovine, dok je otkupnu nagradu za grafiku dobio poljski umjetnik Jacek Machowski.

Diploma za fotografiju dodijeljena je Ani Stojković i Jani Jovašević, dok je diploma za videoart portret pripala njemačkom umjetniku Sergeyju Khismatovu.

Među dobitnicima posebnih priznanja su i japanski umjetnik Minoru Goto, kojem je pripala Diploma Ismet Mujezinović, te tuzlanski fotograf Munever Salihović, dobitnik Diplome „James Haim Pinto“.

Program svečanosti moderirala je Maja Hodžić, PR Centra za kulturu Tuzla, dok je prisutne pozdravio direktor Centra Edin Jahić. U ime žirija obratila se Vida Meić iz Hrvatske, a izložbu je, u ime gradonačelnika i Grada Tuzle, otvorila pomoćnica gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Asja Redžić.

Poseban trenutak obilježilo je prisustvo dobitnika nagrada. Osim Almira Šehića, svečanosti je prisustvovao i japanski umjetnik Minoru Goto, koji je tek na samom događaju saznao da mu je pripala Diploma Ismet Mujezinović. Goto se obratio publici i zahvalio na gostoprimstvu i priznanju, ističući da nagradu nije očekivao, ali da mu mnogo znači.

Žiri ovogodišnjeg INTERBIFEP-a činili su umjetnici Adis Elias Fejzić, Vida Meić i Zoran Todorović, a njihov zadatak bio je odabrati nagrađene radove među različitim umjetničkim senzibilitetima i pristupima portretu.

Nakon svečanog otvaranja upriličen je i after party, uz nastup tuzlanskog DJ-a Givera, odnosno Omara Čolakovića.

Izložba 20. INTERBIFEP-a u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli ostaje otvorena do 25. novembra 2026. godine. Nagrada publike bit će dodijeljena naknadno, nakon objedinjavanja glasova posjetilaca u galeriji i putem zvanične Facebook stranice.