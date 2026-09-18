Temu, Shein i Amazon uskoro skuplji: Uvodi se nova naknada po paketu

Kupovina putem Temua, Sheina, Amazona i drugih internetskih platformi koje robu šalju izvan Evropske unije uskoro bi mogla donijeti dodatne troškove za kupce.

Evropski parlament odobrio je carinsku reformu koja predviđa uvođenje posebne naknade za obradu paketa koji u Evropsku uniju stižu iz trećih zemalja, uz istovremeno povećanje odgovornosti internetskih platformi za robu koju prodaju evropskim kupcima.

Nova naknada neće biti isto što i carina od tri eura koja se od jula primjenjuje na pošiljke male vrijednosti. Riječ je o dodatnom administrativnom trošku koji bi se obračunavao za obradu svakog paketa.

Konačan iznos nove naknade još nije utvrđen, a odluku bi trebala donijeti Evropska komisija. Tokom pregovora spominjala se mogućnost da naknada iznosi dva eura po paketu.

Države članice Evropske unije ovu bi naknadu trebale početi primjenjivati najkasnije 1. novembra 2026. godine.

U praksi to znači da bi naručivanje robe sa popularnih platformi, poput Temua, Sheina i Amazona, moglo postati skuplje, jer bi se uz postojeće obaveze plaćao i dodatni trošak obrade pošiljke.

Uvođenje nove naknade obrazlaže se sve većim troškovima carinskih službi koje svakodnevno obrađuju ogroman broj malih pošiljki naručenih putem interneta.

Prema podacima Evropske komisije, tokom 2025. godine u Evropsku uniju stiglo je oko 5,9 milijardi proizvoda male vrijednosti koji su direktno poslani kupcima.

Oko 90 posto tih proizvoda stiglo je iz Kine, odakle robu šalju neke od najpopularnijih platformi za internetsku trgovinu.

Promjene bi tako mogle posebno osjetiti kupci koji često naručuju jeftinije proizvode u više odvojenih paketa, jer bi se nova naknada obračunavala za svaku pošiljku pojedinačno.