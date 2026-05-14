Tuzla domaćin 20. INTERBIFEP-a: Otvorene prijave za umjetnike

INTERBIFEP je međunarodna umjetnička manifestacija posvećena portretnom stvaralaštvu u oblastima crteža, grafike, fotografije i video arta, uz otvorenost prema različitim stilskim pravcima i savremenim umjetničkim izražajima.

Na javni poziv mogu se prijaviti domaći i strani umjetnici, a učešće je besplatno. Rok za prijavu je 21. juni 2026. godine.

U okviru festivala planirane su i nagrade, uključujući otkupne nagrade za crtež i grafiku, diplome za video art i fotografiju, nagradu publike, kao i posebna priznanja poput Diploma „Ismet Mujezinović“ i „James H. Pinto“.

Prijave se vrše putem online obrasca dostupnog na zvaničnoj stranici organizatora.