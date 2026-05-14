Tuzla domaćin 20. INTERBIFEP-a: Otvorene prijave za umjetnike

Međunarodna galerija portreta Tuzla raspisala je javni poziv umjetnicima za učešće na 20. Internacionalnom bijenalnom festivalu portreta – INTERBIFEP 2026, koji će biti održan u Tuzli od 17. septembra do 25. novembra 2026. godine.
INTERBIFEP je međunarodna umjetnička manifestacija posvećena portretnom stvaralaštvu u oblastima crteža, grafike, fotografije i video arta, uz otvorenost prema različitim stilskim pravcima i savremenim umjetničkim izražajima.
Na javni poziv mogu se prijaviti domaći i strani umjetnici, a učešće je besplatno. Rok za prijavu je 21. juni 2026. godine.
U okviru festivala planirane su i nagrade, uključujući otkupne nagrade za crtež i grafiku, diplome za video art i fotografiju, nagradu publike, kao i posebna priznanja poput Diploma „Ismet Mujezinović“ i „James H. Pinto“.
Prijave se vrše putem online obrasca dostupnog na zvaničnoj stranici organizatora.