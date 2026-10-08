Dani Matice hrvatske Tuzla 2026: Bogat kulturni program povodom 25 godina djelovanja

Dani Matice hrvatske Tuzla 2026. počinju sutra, 9. oktobra, predstavljanjem Ogranka Matice hrvatske Beli Manastir u Galeriji „Kristian Kreković“. Ovogodišnja manifestacija održava se povodom 25 godina djelovanja Udruge Matica hrvatska Tuzla, a do 11. decembra publici donosi književne susrete, pozorišne predstave, izložbe, predavanja i edukativne radionice. Ulaz na sve događaje je slobodan.

Program će okupiti umjetnike, književnike, historičare i kulturne radnike iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a sadržaji će biti organizovani na nekoliko lokacija u Tuzli.

Svečano otvaranje zakazano je za petak, 9. oktobra, u 19 sati, kada će se predstaviti Ogranak Matice hrvatske Beli Manastir i njegov časopis „Godišnjak“.

U muzičkom dijelu programa nastupit će Pučke pjevačice župne crkve svetog Lovre iz Baranjskog Petrovog Sela, koje više od dvije decenije njeguju tradicionalne crkvene napjeve Baranje, zaštićene kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Dani Matice hrvatske Tuzla donose književne susrete i pozorišne predstave

U četvrtak, 15. oktobra, u 19 sati, u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ bit će održan razgovor s književnicom, prevoditeljicom i polonisticom Đurđicom Čilić.

Autorica je zbirki „Vidimo se na papiru“ i „Umjesto dnevnika“, kao i antologije poljske poezije „Drugog kraja svijeta neće biti“.

Pozorišni dio programa počinje 23. oktobra, kada će Teatarska radionica Travnik u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“, s početkom u 19 sati, izvesti predstavu „Čaša“, nastalu prema istoimenoj pripovijetci Ive Andrića iz franjevačkog ciklusa.

Za najmlađu publiku pripremljena je predstava „Pčelice“, koja će biti izvedena 29. oktobra u 13 sati u Narodnom pozorištu Tuzla. Za ovaj događaj potrebna je prethodna rezervacija mjesta.

Izložba Josipa Mijića i predavanje o Stjepanu Radiću

Novembarski dio manifestacije počinje 6. novembra u 19 sati otvaranjem izložbe „Prostranstva“ umjetnika Josipa Mijića u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“.

Izložbu čini ciklus vertikalnih videoinstalacija zasnovanih na prostim brojevima i Ulamovim spiralama, kroz koje autor povezuje matematičke obrasce i savremeni umjetnički izraz.

Poseban dio programa bit će posvećen stotoj godišnjici posjete Stjepana Radića Tuzli.

Predavanje i razgovor pod nazivom „Stoljeće jednog susreta: Stjepan Radić u Tuzli 1926. – 2026.“ bit će održani 27. novembra u 19 sati u Hrvatskom domu Tuzla.

O ovom historijskom događaju govorit će dr. sc. Ivan Milec s Hrvatskog instituta za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, dr. sc. Tomislav Kardum s Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu i dr. sc. Mario Jareb iz Matice hrvatske u Zagrebu.

Radionice za učenike, studente i građane

Pored kulturnih događaja, Dani Matice hrvatske Tuzla 2026. uključuju i tri edukativna programa namijenjena različitim generacijama.

Radionica javnog nastupa „Izrazi se jasno“ bit će organizovana za učenike i studente, s ciljem razvijanja komunikacijskih i prezentacijskih vještina.

Za učenike trećih i četvrtih razreda osnovnih škola planirana je IT radionica, koja će biti realizovana u saradnji s društvom Hrvatski dom.

Treći program, „Priče naših starih“, obuhvata seriju radionica usmene historije namijenjenih volonterima, studentima i građanima, s ciljem bilježenja i očuvanja ličnih sjećanja i priča starijih generacija.

Termini održavanja radionica bit će objavljeni naknadno, a prijave će biti omogućene putem web stranice Udruge Matica hrvatska Tuzla.

Manifestacija završava predstavljanjem časopisa „Gradovrh“

Ovogodišnji Dani Matice hrvatske Tuzla bit će završeni u petak, 11. decembra, predstavljanjem 22. broja časopisa „Gradovrh“ u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, s početkom u 19 sati.

Organizatori su najavili da je ulaz na sve događaje slobodan, uz obaveznu prethodnu rezervaciju za dječiju predstavu „Pčelice“.

Manifestaciju su podržali Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Grad Tuzla te Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.