Tuzla od oktobra do decembra u znaku kulture: Počinju Dani Matice hrvatske

Udruga Matica hrvatska Tuzla obilježava 25. godišnjicu svog djelovanja, a tim povodom od 9. oktobra do 11. decembra organizuje Dane Matice hrvatske Tuzla 2026. Publiku očekuje program koji obuhvata književnost, pozorište, likovnu umjetnost, historiju, muziku i edukativne radionice.

Prvi događaj zakazan je za petak, 9. oktobra u 19 sati u Galeriji „Kristian Kreković“. Ogranak Matice hrvatske Beli Manastir predstavit će svoj rad i časopis „Godišnjak“, uz nastup Pučkih pjevačica župne crkve sv. Lovre iz Baranjskog Petrovog Sela. Riječ je o grupi koja više od 20 godina njeguje tradiciju crkvenih pučkih napjeva Baranje, zaštićenih kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Ljubitelji književnosti 15. oktobra imat će priliku prisustvovati razgovoru s Đurđicom Čilić, književnicom, prevoditeljicom i polonisticom. Susret će biti održan u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ s početkom u 19 sati, a Čilić će predstaviti svoj književni rad i djela „Vidimo se na papiru“, „Umjesto dnevnika“ te antologiju poljske poezije „Drugog kraja svijeta neće biti“.

Pozorišni program donosi predstavu „Čaša“, koju će Teatarska radiona Travnik izvesti 23. oktobra u HKC-u „Sveti Franjo“. Predstava je nastala prema istoimenoj pripovijetci Ive Andrića iz franjevačkog ciklusa. Najmlađa publika moći će 29. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla pogledati predstavu „Pčelice“.

Program se nastavlja 6. novembra izložbom „Prostranstva“ Josipa Mijića u HKC-u „Sveti Franjo“. Umjetnički ciklus čine vertikalne videoinstalacije zasnovane na prostim brojevima i Ulamovim spiralama.

Jedan od sadržaja posvećen je i historiji Tuzle. U Hrvatskom domu Tuzla 27. novembra bit će održano predavanje i razgovor „Stoljeće jednog susreta: Stjepan Radić u Tuzli 1926. – 2026.“, kojim će biti obilježena stota godišnjica posjete Stjepana Radića Tuzli. O temi će govoriti Ivan Milec, Tomislav Kardum i Mario Jareb.

Završnica manifestacije zakazana je za 11. decembar u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, gdje će biti predstavljen 22. broj časopisa „Gradovrh“.

Dio programa čine i edukativne aktivnosti. Planirane su radionica javnog nastupa „Izrazi se jasno“ za učenike i studente, IT radionica za učenike trećih i četvrtih razreda osnovnih škola, koja će biti realizirana u saradnji s društvom Hrvatski dom, te radionice usmene historije „Priče naših starih“ za volontere, studente i građane.

Termini radionica bit će objavljeni naknadno, dok će prijave biti moguće putem mrežne stranice Udruge Matica hrvatska Tuzla. Ulaz na događaje je slobodan, a za predstavu „Pčelice“ potrebna je prethodna rezervacija.

Održavanje manifestacije podržali su Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Grad Tuzla i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.