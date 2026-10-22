Predstava „Čaša” u Tuzli: Andrićeva priča o odlasku i ostanku

Predstava „Čaša” u Tuzli bit će izvedena sutra, 23. oktobra, u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo”, s početkom u 19 sati. Gostovanje je organizovano u okviru manifestacije Dani Matice hrvatske Tuzla 2026, a ulaz za sve posjetioce je slobodan.

Predstava je nastala prema motivima istoimene pripovijetke Ive Andrića, u zajedničkoj produkciji Teatarske radione, Hrvatskog kazališta Travnik i Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru.

Režiju potpisuje Sonja Jovandić, a na sceni nastupaju glumci Matej Baškarad i Miro Barnjak. Producenti predstave su Ivica Petrušić i Robert Jurčević.

Predstava „Čaša” otvara pitanje odlaska i ostanka

Andrićeva pripovijetka „Čaša” pripada njegovom poznatom franjevačkom ciklusu, a radnja je smještena u samostan u Gučoj Gori.

Kroz susret i razgovor dvojice fratara otvara se pitanje koje je i danas prisutno u bosanskohercegovačkom društvu, otići ili ostati.

Scenska adaptacija Andrićevog djela donosi intiman dijalog u kojem se iskustva prošlih generacija povezuju sa savremenim životnim dilemama. Upravo ta univerzalnost priče daje predstavi dodatnu aktuelnost, posebno u vremenu kada se mnogi građani Bosne i Hercegovine suočavaju s odlukom o odlasku iz domovine.

Dani Matice hrvatske Tuzla traju do decembra

Gostovanje predstave „Čaša” nastavak je ovogodišnjeg programa Dana Matice hrvatske Tuzla, koji je otvoren 9. oktobra predstavljanjem Ogranka Matice hrvatske Beli Manastir i nastupom Pučkih pjevačica iz Baranjskog Petrovog Sela.

Program je nastavljen 15. oktobra razgovorom s književnicom i prevoditeljicom Đurđicom Čilić.

Ovogodišnja manifestacija traje do 11. decembra, a obuhvata ukupno osam događaja i tri radionice.

Finansijsku podršku manifestaciji pružaju Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Grad Tuzla.

Predstava „Čaša” bit će izvedena sutra u 19 sati u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo” u Tuzli, a ulaz je slobodan.