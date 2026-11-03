Budžet Tuzlanskog kantona u prvih devet mjeseci 2026. godine ostvario je pozitivan finansijski rezultat od 29,27 miliona KM, ali je do kraja septembra realizovano svega 58,18 posto planiranih godišnjih rashoda i izdataka. Pokazuju to podaci iz periodičnog izvještaja koji je danas usvojila Vlada Tuzlanskog kantona.

Ukupni prihodi i primici u ovom periodu iznosili su 583,13 miliona KM, dok su rashodi i izdaci dostigli 553,86 miliona KM. Time je zabilježen višak prihoda nad rashodima, uz istovremeni rast budžetskih prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

Budžet Tuzlanskog kantona bilježi rast prihoda

U poređenju s prvih devet mjeseci 2025. godine, prihodi i primici povećani su za 64,15 miliona KM, odnosno 12,36 posto.

Najveći doprinos rastu dali su porezni prihodi, koji su veći za 43,8 miliona KM. Prihodi od indirektnih poreza porasli su za 12,92 posto, dok je prihod od poreza na dohodak povećan za 11,06 posto.

Značajan rast zabilježen je i kod ulaganja u razvojne projekte. Kapitalni transferi iznosili su 69,36 miliona KM, što predstavlja povećanje od 31,76 miliona KM ili 84,51 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Istovremeno, za nabavku stalnih sredstava izdvojeno je 14,07 miliona KM, odnosno 58,86 posto više nego godinu ranije.

U posljednja tri mjeseca očekuje se veća realizacija sredstava

Iako je Budžet Tuzlanskog kantona nakon devet mjeseci poslovao s pozitivnim finansijskim rezultatom, podaci pokazuju da značajan dio planiranih godišnjih rashoda i izdataka još nije realizovan.

Do kraja septembra izvršeno je 58,18 posto godišnjeg plana, što znači da je za posljednji kvartal ostalo nerealizovano 41,82 posto planiranih sredstava.

Iz Vlade TK očekuju da će u završna tri mjeseca godine doći do intenzivnijeg korištenja budžetskih sredstava, posebno kroz nastavak planiranih aktivnosti i razvojnih projekata.

Konačan finansijski rezultat za 2026. godinu zavisit će i od obima realizacije rashoda i izdataka do kraja decembra.