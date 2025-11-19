Nacrt budžeta TK za 2026. smanjen: Traži se dodatnih 50 miliona

Nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, vrijedan oko 765,3 miliona KM, našao se danas pred zastupnicima Skupštine TK. Predloženi iznos manji je za oko 52,8 miliona KM u odnosu na budžet prethodne godine, što je odmah otvorilo široku raspravu u kojoj su zastupnici iznijeli niz prijedloga i zahtjeva za dodatnim ulaganjima, prije svega u projekte vodosnabdijevanja u lokalnim zajednicama širom kantona.

Većina prijedloga odnosila se na povećanje budžeta za oko pedeset miliona KM, a zastupnici su naglašavali da se mnogi infrastrukturni projekti nalaze u zastoju jer se očekuje jača finansijska podrška kantona. Vlada je, s druge strane, poručila da razumije potrebe, ali da će sve inicijative biti razmotrene u okviru realno dostupnih sredstava.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić podsjetio je da su zahtjevi zastupnika legitimni, ali da se svaka stavka može realizovati samo ukoliko postoji finansijska osnova.

„Zastupnici svakako imaju pravo tražiti, ali odgovornost Vlade i Ministarstva finansija je da pronađe način, ukoliko postoji način. Mi jesmo vezani Zaključcima Skupštine Tuzlanskog kantona, ali ako sredstava nema, mi ih ne možemo izmisliti. Naravno da ćemo se potruditi da idemo u pravcu ovih inicijativa, a da li će to biti ti iznosi ostaje da se vidi, jer mnogo je drugih potreba u svim sferama društva, u svim resorima, i valja naći neku sredinu, valja sve ovo izbalansirati“, rekao je Halilagić.

Iz Ministarstva finansija istaknuto je da je nacrt formiran oprezno kako bi se izbjegla nerealna očekivanja u javnoj raspravi. Naglašeno je da lokalne zajednice, ukoliko žele podršku za infrastrukturne projekte, moraju imati spremnu dokumentaciju i osigurana vlastita sredstva za učešće, jer kanton ne može preuzeti nadležnosti općina i gradova u potpunosti.

„Niz je zahtjeva, niz je potreba, ali rekao bih da se, po mom mišljenju, previše licitira nekim iznosima bez dodatne analize, da vidimo zaista koja su sredstva u pitanju. Ako preuzimate nadležnosti gradova i općina, očekujem da i oni u svojim budžetima planiraju sredstva za ove namjene, pa da Tuzlanski kanton pomogne rješavanje vodosnabdijevanja, a ne da ga u cijelosti preuzme“, izjavio je ministar finansija Suad Mustajbašić.

Opozicioni zastupnici ocijenili su da Vlada uživa podršku Skupštine i da je važno da se prioritetno rješavaju problemi vodosnabdijevanja, ali su podsjetili da kanton ima i druge izazove koji zahtijevaju planiranje sredstava. Zastupnik Emir Begić podsjetio je na teškoće u javnom prijevozu koje građani već osjećaju.

„To je problem javnog prijevoza koje građani TK itekako osjećaju, a u narednom periodu sve su najave da će ti problemi biti još veći. Sigurno je da su Grad Tuzla i neke druge lokalne zajednice, poput Lukavca i Živinica, krenule u rješavanje tog problema, pa se i kanton mora uključiti i planirati sredstva za njegovo rješavanje u narednoj godini“, poručio je Begić.

Osim budžetske rasprave, sjednica je donijela i jednoglasno usvojene inicijative. Zastupnica Zumra Begić predstavila je prijedlog o osnivanju Srednje policijske škole, naglasivši da bi takva institucija omogućila sistemsko jačanje kadrova u sigurnosnom sektoru.

„Prednosti osnivanja Srednje policijske škole su višestruke, jer se ne radi samo o profesionalnoj edukaciji, nego i o upoznavanju sa krivičnim djelima i etičkim normama koje nedostaju akademcima, odnosno polaznicima koji su završili Policijsku akademiju“, rekla je Begić.

Usvojena je i inicijativa zastupnice Amile Hodžić koja se odnosi na izmjene propisa na federalnom i državnom nivou kako bi se pojačala kontrola nad proizvodima poput snusa, električnih cigareta i nikotinskih vrećica, čija je upotreba među maloljetnicima u TK naglo porasla.

„Ono što sam ja ovom inicijativom tražila jeste da se, kroz koordinirane aktivnosti Skupštine TK, Vlade FBiH i državnog nivoa, pokuša uspostaviti bolja kontrola nad ovim proizvodima koji su dostupni maloljetnicima“, istakla je Hodžić.

Nacrt budžeta upućen je u javnu raspravu koja će trajati 12 dana, nakon čega će Vlada razmotriti pristigle prijedloge i pripremiti konačan prijedlog budžeta za 2026. godinu. Očekuje se da će dio zahtjeva biti uvršten, ali u okvirima finansijskih mogućnosti kantona.