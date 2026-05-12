Budžet TK bio je jedna od tema današnje sjednice Vlade Tuzlanskog kantona, na kojoj je utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu.

Predloženim izmjenama dodatno se preciziraju odredbe koje se odnose na korištenje uplaćenih ili prenesenih, a manje planiranih pomoći, donacija, namjenskih prihoda, vlastitih javnih prihoda, primitaka od kredita i transfera za posebne namjene.

Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona KM. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje kupovine i prenosa Filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na Grad Lukavac.

Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnabdijevanja Lukavca i prigradskih naselja, posebno u prelaznom periodu do izgradnje novog postrojenja za preradu sirove vode.

Izmjenama se, u skladu sa zaključkom Skupštine TK, osiguravaju i dodatna sredstva za podršku domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Njihovo korištenje bit će uređeno ugovorima sa resornim ministarstvom.