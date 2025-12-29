Halilagić: Historijski budžet u iznosu od skoro 952 miliona KM

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić oglasio se nakon što je Skupština usvojila budžet za narednu godinu.

Budžet je historijski ne samo po iznosu planiranih prihoda, odnosno rashoda, nego i po mnogim značajnim pozicijama u raznim oblastima koje su danas prezentirane zastupnicma u Skupštini kantona, od čega posebno ističemo:

ZDRAVSTVO
– 50 miliona KM za nabavku opreme, aparata, te infrastrukturne zahvate (rekonsturkcije i adaptacije) na JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica Gračanica:
– 3 miliona KM za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz kapitalne projekte prema Domovima zdravlja

VODA ZA SVE
– 54 miliona KM za podršku projektima vodosnabdijevanja gradova i općina kao odgovor na probleme velikog dijela jedinica lokalne samouprave i nemogucnosti da sami rješavaju ovo za život građana bitno, egzistencijalno pitanje.

POLICIJA: OPREMLJENA I KAPACITIRANA
– 7,6 miliona KM za nabavu specijalisticke opreme
– 12 miliona KM za kadrovsko popunjavanje policijskih struktura

NASTAVAK UZLETA AERODROMA TUZLA
– 2,1 milion KM za tekuce poslovanje,
– 3,8 miliona KM za nove razvojne projekte i poboljšanje infrastrukture aerodroma
– 1,2 miliona KM za subvencioniranje letova

BORAČKO INVALIDSKA ZAŠTITA
– preko 24 miliona KM za razna prava iz ove oblasti

SOCIJALNA ZAŠTITA
– 40 miliona KM za podršku majkama porodiljama
– 9,5 miliona KM za Smještaj štićenika u ustanove
– 8,6 miliona KM za Stalnu i privremenu novčanu pomoć
– 6,2 miliona KM za Civilne žrtve rata – civilna invalidnina
– 5,2 miliona KM za Podršku smanjenju socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga
– 4,5 miliona KM za Podršku povratku prognanih
– 1,4 miliona KM za Hraniteljstvo
– 1 milion KM za Jednokratne pomoći

ZAŠTITA OKOLIŠA
– više od 8 miliona KM za programe zaštite okoliša
* 18 miliona KM ranije osigurano kroz kreditni aranžman sa EBRD za energetsku efikasnost javnih objekata širom TK (bolnice, škole, zgrade policijskih uprava)

OBRAZOVANJE
– 10 miliona KM za kapitalne investicije većinom u oblasti obrazovanja
– 3,8 miliona KM za besplatne udžbenike za osnovce
– 1,8 miliona KM za podršku predškolskom odgooju i obrazovanju kroz subvencije i podršku kapitalnim projektima
– 1,4 miliona KM za podršku naučno istraživačkom radu
– 581.000 KM za Stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola i studenata

POLJOPRIVREDA, ŠUMA I LOV
– 16,5 miliona KM za podšku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
– 7,7 miliona KM za kapitalne projekte iz namenskih sredstava u poljoprivredi
– 3,9 miliona KM za finansiranje čuvarske službe
– 850.000 KM za podršku lovačkim udruženjima
– 510.000 KM za izgradnju šumskih puteva, projekti protivpožarne zaštite i unapređenje stanja šumartsva

BOLJI PUTEVI… I JAVNI PREVOZ
– 5 miliona KM za loklane i nekategorisane puteve u gradovima i opcinama
* 30 miliona KM kreditnog zaduženja JU Regionalne direkcije cesta TK za rekonsrukciju i adaptaciju regionalnih putnih pravaca
– 7 miliona KM za subvenicioniranje javnog prevoza i pristupačnije cijene karti

SPORT, MLADI I KLUTURA
– 3,7 miliona KM za tjelesnu kulturu i sport
– 7,1 milion KM za finansiranje rada ustanova kulture te 473.000 KM za programe iz ove oblasti
– 974.000 KM za podršku mladima

POODRŠKA I RESOR PRIVREDE
– 3 miliona KM za Podršku razvoju kantona kroz podrška infrastrukturnim projektima
– 3 miliona KM za uspostavu novog programa subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona (kreditna linija od 80 miliona KM)
– 3 miliona KM za Podršku manje razvijenim općinama TK

Budzetom kantona su u cjelosti osigurana sredstva za realizaciju kapitalnih projekata:
* Izgradnja Kampusa UNTZ
* Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Vlade TK
* Izgradnje zgrade suda u Lukavcu
* Izgradnje zgrade Policijske upravne Živinice

Također, budžetom za 2026. godinu su osigurana sredstva za nesmetan rad i funkcionisanje svih institucija koje se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, uz sredstva za plate ukupno 10.359 zaposlenika koji plate primaju iz budžeta kantona, naših profesora, nastavnika, policajca, radnika u pravosuđu i upravi, te drugim istutucijama.

