Dvanaest dana za javnu raspravu o Budžetu TK za 2026. godinu

Na svojoj posljednjoj sjednici Skupština Tuzlanskog kantona je prihvatila nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu kojeg je pripremila Vlada TK. Kako bi se Budžet donio na transparentan način i način koji uključuje što veći broj učesnika, Javna rasprava o ovom, za Tuzlanski kanton najvažnijem dokumentu trajat će 12 dana i to od 20. novembra do 1. decembra tekuće godine.

Pozivaju se svi zainteresirani za kreiranje budžeta, a posebno kantonalna ministarstva, ostali koji ostvaruju prihode iz Budžeta Tuzlanskog kantona putem resornih ministarstava, gradonačelnici i načelnici općina sa područja Kantona, te sindikalne organizacije organa uprave i pravosuđa, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, policije i dr., da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije dostave Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona putem e-maila ([email protected]) najkasnije do ponedjeljka, 1. decembra, a Ministarstvo finansija će sve primjedbe i prijedloge učesnika javne rasprave analizirati i sačiniti Izvještaj o rezultatima javne rasprave. O ovom Izvještaju izjasniti će se Vlada Kantona, a u cilju stvaranja osnove za izradu Prijedloga Budžeta TK za 2026. godinu i Prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2026. godinu.

Podsjećamo, Nacrtom je predviđeno da Budžet Tuzlanskog kantona za 2026. godinu iznosi 765.343.775 KM. Treba istaknuti da je planiranje budžeta rađeno na osnovu visine procijenjenih prihoda za 2026. godinu, koji su zasnovani na projekcijama Federalnog ministarstva finansija Sarajevo. Također, primjetno je da je nacrt Budžeta manji od aktualnog Budžeta TK za 2025. godinu, ali treba istaći da se radi o formi nacrta koji obuhvata samo osnovne i zakonima definisane elemente, ali predviđa i nastavak investicijskih ulaganja u oblasti i institucije od značaja za Tuzlanski kanton.

U narednom periodu očekuje se da, kroz proceduru javne rasprave, ovaj iznos bude i uvećan, te da obuhvati još neke od projekata za koje se procijeni da mogu i trebaju biti finansirani iz Budžeta Tuzlanskog kantona.