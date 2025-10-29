Vlada TK započela izradu Budžeta za 2026. godinu

Kao uvod u početak izrade Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o dodatnim sredstvima budžetskih korisnika za narednu godinu, koja premašuju limite utvrđene Dokumentom okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2026–2028. godina.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u postupku izrade nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu koristi gornje granice rashoda, odnosno limite utvrđene pomenutim dokumentom okvirnog budžeta, u skladu s postojećim zahtjevima budžetskih korisnika.

Ova odluka označava početak budžetskog procesa za narednu godinu, tokom kojeg će se, u saradnji s ministarstvima, ustanovama i drugim korisnicima budžeta, usklađivati potrebe i planirani rashodi sa finansijskim mogućnostima Tuzlanskog kantona.

Cilj Vlade je, kako je istaknuto, da se kroz proces izrade budžeta za 2026. godinu osigura fiskalna stabilnost, racionalno trošenje javnih sredstava i nastavak realizacije razvojnih prioriteta definisanih strateškim dokumentima Kantona.