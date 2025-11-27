Počinje javna rasprava o izmjenama Zakona o roditeljima njegovateljima, građani mogu dostaviti svoje primjedbe

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH počinje 24. novembra 2025. godine i traje narednih 30 dana. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je ovo prilika da se svi zainteresovani uključe i dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na zakonska rješenja koja bi mogla biti unaprijeđena.

Odluka o pokretanju javne rasprave donesena je nakon što su oba doma Parlamenta Federacije BiH usvojila zaključke kojima se traži otvaranje procesa konsultacija. Ministar rada i socijalne politike donio je akt kojim o tome zvanično informira građane, organe uprave na svim nivoima vlasti, organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu, komore, javne ustanove i sve druge pravne i fizičke osobe koje žele učestvovati.

Dokument će tokom cijelog perioda biti dostupan u elektronskom obliku na web stranici Ministarstva u rubrici Legislativa, Zakoni u pripremi, a uz njega će biti objavljen i obrazac namijenjen za dostavljanje pisanih komentara. Svako ko želi može unijeti prijedloge za koje smatra da bi doprinijeli kvalitetnijim i pravednijim rješenjima.

Popunjeni obrazac moguće je dostaviti elektronski na adresu [email protected]

ili poštom na adresu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo. Za dodatna pojašnjenja zainteresovani se mogu obratiti Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece putem brojeva 033 255 452 ili 033 255 453.