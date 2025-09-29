Kolika penzija vas čeka za 15, 20 ili 40 godina radnog staža?

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH izazvao je veliku pažnju javnosti, jer bi usvajanjem novih pravila od 1. januara 2026. godine najniža penzija zavisila od dužine radnog staža. Stečena prava neće biti umanjena, ali će se uvesti više nivoa najnižih penzija kako bi se izbjegle dosadašnje nelogičnosti.

Do sada je situacija bila takva da su osobe koje su imale samo 15 godina staža dobijale penziju od oko 600 KM, gotovo izjednačenu s korisnicima koji su imali puni radni vijek od 40 godina. Nova pravila predviđaju jasniju razliku, što duži staž, to viša najniža penzija.

Koliko će iznositi penzije po stažu?

Prema predloženim izmjenama, iznosi će se računati u procentima od prosječne penzije isplaćene za decembar prethodne godine:

Za 15 do 20 godina staža – najniža penzija iznosit će 60% prosječne penzije, što trenutno znači oko 390 KM.

Za 20 do 25 godina staža – penzija ne može biti niža od 65% prosjeka, odnosno oko 423 KM.

Za 25 do 30 godina staža – minimalno 70% prosjeka, što je približno 456 KM.

Za 35 do 40 godina staža – najniži iznos je 85% prosjeka, oko 553 KM.

Za 40 i više godina staža – najniža penzija će iznositi 95% prosjeka, što trenutno znači oko 618 KM.

Ovim izmjenama želi se ispraviti praksa da neko ko je uplaćivao doprinose samo 15 godina ima gotovo jednaku penziju kao onaj ko je radio čitav radni vijek.

Reakcije penzionera

Udruženja penzionera smatraju da izmjene donose pravedniji sistem jer se nagrađuje duži radni staž, ali upozoravaju da iznosi i dalje nisu dovoljni za dostojanstven život. Ističu i da je potrebno osigurati dodatne socijalne mjere – subvencije za energente, vodu i osnovne troškove – kako bi se pomoglo onima s najnižim primanjima.

Predviđeno je i da će se penzije ubuduće usklađivati dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula, prema rastu potrošačkih cijena i prosječnih plata. Međutim, brisan je član zakona koji je predviđao mogućnost vanrednog povećanja penzija, jer je procijenjeno da takve intervencije dugoročno ugrožavaju stabilnost sistema.

Zašto dolazi do izmjena?

Jedan od razloga je i to što se postojeći sistem pokazao nepravednim prema onima koji su uplaćivali doprinose decenijama. Dosadašnje rješenje omogućavalo je da osiguranici s minimalnim stažom i doprinosima dobiju znatno veću penziju nego što im stvarno pripada, a razliku su pokrivali oni koji su radili puni radni vijek.

Novim modelom želi se spriječiti urušavanje penzijskog sistema i jasno uspostaviti pravilo odnonso da penzija zavisi od uplaćenih doprinosa i dužine radnog staža.