Izmjene za vozače, objavljene u Službenom glasniku BiH, donose nova pravila u registraciji i vozačkim dozvolama

RTV SLON
Okoo 500 kamiona dolazi na protest u Sarajevo
Foto: RTV Slon/ Protest vozača

Izmjene za vozače objavljene u Službenom glasniku BiH broj 66/25 donose novosti koje mijenjaju postupke registracije, izdavanja vozačkih dozvola i licenci profesionalnim vozačima. Promjene obuhvataju tri pravilnika i rezultat su potrebe da se sistem prilagodi savremenijim standardima, ali i da se smanji prostor za nejasnoće koje su ranije pratile ove postupke.

Najveće izmjene odnose se na Pravilnik o registriranju vozila, gdje su pooštreni kriteriji za tehničku ispravnost i dokumentaciju koja se mora priložiti prije registracije. Uvedeno je obavezno usklađivanje podataka u vlasničkim dokumentima kako bi se izbjegle situacije u kojima se vozilo registrira uz nedorečene podatke o vlasniku, a preciznije je definisan i način evidentiranja promjena na vozilu. Cilj je da se registracija obavlja brže, ali uz strožu kontrolu podataka.

Promjene u Pravilniku o vozačkoj dozvoli donose jasnija pravila o potrebnoj dokumentaciji i provjerama koje se obavljaju prije izdavanja nove dozvole ili zamjene postojeće. Posebna pažnja posvećena je sigurnosnim elementima dozvole, kao i provjerama identiteta, a proces je usklađen sa elektronskim evidencijama kako bi se smanjile zloupotrebe i ubrzalo izdavanje dokumenata. Time se žele izbjeći problemi koji su ranije nastajali zbog neujednačenih procedura u različitim policijskim upravama.

Treći pravilnik, koji se odnosi na uvjete za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača, donosi novine koje se najviše tiču profesionalnih vozača. Uvedeni su precizniji kriteriji o stručnoj osposobljenosti i usklađivanju sa evropskim standardima rada u transportu. Definisan je način provjere stručnih obuka, zatim uslovi pod kojima se licenca može obnoviti, te odgovornost prijevoznika u postupku izdavanja i kontrole kvalifikacijskih kartica. Novine imaju cilj osigurati da profesionalni vozači posjeduju ažurirana znanja i potrebnu dokumentaciju prije nego što sjednu za volan teretnog ili putničkog vozila.

Sve izmjene za vozače usmjerene su ka jasnijoj regulaciji, boljoj kontroli i usklađivanju domaćih propisa sa međunarodnim standardima, što bi u praksi trebalo donijeti sigurnije i efikasnije upravljanje cijelim sistemom saobraćajne dokumentacije.

