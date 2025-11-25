Nove EU promjene za vozačke dozvole omogućavaju polaganje sa 17 godina i uvode digitalnu dozvolu

Nove EU promjene za vozačke dozvole kategorije B izazvale su veliko interesovanje jer mijenjaju način na koji mladi ulaze u svijet vožnje, kako će izgledati budući dokumenti i koja pravila će važiti u prvom periodu nakon polaganja. Regulativa je usvojena radi povećanja sigurnosti na evropskim putevima, ali i prilagođavanja digitalnom vremenu u kojem se od građana očekuje da koriste moderne identifikacijske formate.

Najveća novina je da mladi od 17 godina mogu polagati vozački ispit kategorije B, uz obavezu da do punoljetstva voze u pratnji iskusnog vozača. Ideja je da mladi steknu dodatno iskustvo prije nego što postanu samostalni učesnici u saobraćaju. Evropski zakonodavci očekuju da će ovakav model doprinijeti manjem broju nesreća u kojima učestvuju početnici.

Veliku pažnju privlači i uvođenje digitalne vozačke dozvole. Građani će dozvolu imati u mobilnom telefonu, a fizička kartica ostaje opciona. Digitalni format biće priznat u svim državama članicama i predstavlja korak ka potpunoj digitalizaciji saobraćajnih dokumenata. Time će se smanjiti administracija i ubrzati postupci izdavanja i obnavljanja.

Promjena je uvedena i kod roka važenja. Vozačke dozvole kategorije B važit će 15 godina, osim ako država odluči da taj period bude 10 godina u slučaju kada se dozvola koristi i kao lični dokument. Time se izbjegava prečesto obnavljanje, ali se zadržava redovna kontrola dokumentacije i zdravstvenog stanja vozača.

Značajne izmjene odnose se i na težinu vozila. U kategoriju B sada ulaze i određena kamp vozila mase do 4,25 tona, uz dodatne obuke koje će propisati države članice. Popularnost camper vozila posljednjih godina stalno raste, pa se smatra da će ovo olakšati putovanja i rekreativna kretanja.

Za sve nove vozače uvodi se minimalni probni period od dvije godine. Tokom tog perioda pravila su stroža, a sistem kaznenih bodova prilagođen je tako da potiče sigurnu vožnju u najosjetljivijoj fazi iskustva za upravljačem. Statistike pokazuju da je upravo taj period ključan za razvoj navika koje vozača prate godinama.

Iako za Bosnu i Hercegovinu ove promjene nisu obavezujuće, one su značajne jer veliki broj naših građana živi, studira ili radi u zemljama EU. Škole vožnje u BiH sve češće dobijaju upite o evropskom modelu polaganja, dok putnici i radnici žele znati šta ih očekuje po pitanju digitalnih dokumenata i novih pravila.