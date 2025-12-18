Vozačke dozvole u EU ulaze u novu fazu promjena nakon što je 2023. godine usvojena nova Direktiva o vozačkim dozvolama, kojom se državama članicama daje rok do 2033. godine da u potpunosti usklade svoje propise.

Iako većina zemalja još analizira način primjene, Njemačka je najavila da bi nova pravila mogla početi primjenjivati već 2028. godine.

Veća vozila s kategorijom B od 2028. godine

Prema izmjenama koje se razmatraju, vozači s dozvolom kategorije B u Njemačkoj moći će upravljati vozilima ukupne mase do 4,25 tone, umjesto dosadašnjih 3,5 tone. Ova pogodnost odnosila bi se na vozače koji su vozački ispit položili nakon 1999. godine.

Promjenu podržava i njemački autoklub ADAC, naglašavajući da se radi o prilagođavanju savremenim potrebama saobraćaja.

Poseban značaj ova odluka ima za vlasnike kampera i turistički sektor, gdje je sve veća potražnja za većim i teže opremljenim vozilima. Istovremeno, otvorena je mogućnost da do početka primjene budu uvedeni dodatni uslovi, poput obavezne obuke ili dodatnog ispita, s ciljem povećanja sigurnosti na cestama.

Evropske zemlje pred dugim rokom prilagođavanja

Iako je Njemačka najavila bržu implementaciju, ostale zemlje članice Evropske unije imaju vremena do 2033. godine da prilagode svoje zakonodavstvo i infrastrukturu.

Očekuje se da će proces usklađivanja biti postepen, uz različite modele primjene u zavisnosti od nacionalnih propisa i saobraćajnih sistema.

Kakva je situacija s vozačkim dozvolama u BiH

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, vozačke dozvole trenutno su regulisane Pravilnikom o vozačkoj dozvoli, objavljenim u „Službenom glasniku BiH“ broj 9/19. Nadležnost nad izdavanjem, produženjem i zamjenom dozvola imaju entitetska ministarstva unutrašnjih poslova, kao i agencije za sigurnost saobraćaja.

U javnosti se ranije raspravljalo o reformi prema kojoj bi prva vozačka dozvola kategorije B za nove vozače bila izdavana na period od dvije godine, umjesto dosadašnjeg dužeg roka. Nakon tog perioda, dozvola bi se mogla produžiti na deset godina ukoliko se ispune propisani uslovi. Ovaj prijedlog naišao je na kritike, posebno među mladima, zbog dodatnih administrativnih obaveza i troškova.

Profesionalne dozvole i međunarodni standardi

U BiH je već usvojen Pravilnik o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača, čime se nastoji urediti oblast profesionalnih vozača u skladu s međunarodnim standardima.

Ova regulativa odnosi se prvenstveno na teretni i putnički saobraćaj, ali ne obuhvata izmjene kakve predviđa nova EU direktiva za kategoriju B.

Da li BiH prati promjene u EU

Za sada ne postoje javno dostupne informacije koje bi potvrdile da je Bosna i Hercegovina započela konkretne korake ka usklađivanju s novom Direktivom EU o vozačkim dozvolama, uključujući i mogućnost upravljanja vozilima do 4,25 tone s kategorijom B.

Trenutno se primjenjuje postojeći nacionalni okvir, dok se eventualne izmjene mogu očekivati tek u narednim godinama, u skladu s procesom približavanja evropskim standardima.