Jedanaest mjeseci od tragedije u Domu penzionera Tuzla

RTV SLON
dom penzionera

Danas se navršava 11 mjeseci od tragedije u Domu penzionera Tuzla, gdje je u požaru 4. novembra 2025. godine život izgubilo 17 osoba, dok je povrijeđeno više desetina korisnika, zaposlenih i pripadnika službi koje su učestvovale u spašavanju.

Požar je izbio u objektu u kojem borave osobe starije životne dobi, među njima i korisnici koji se teško kreću ili zavise od pomoći drugih. Nakon intervencije vatrogasaca, medicinskih ekipa, policije, zaposlenih i drugih službi, korisnici su zbrinjavani, a povrijeđeni prevezeni na liječenje.

Naknadnim vještačenjem utvrđeno je da je neposredni uzrok požara bio kratki spoj na priključnom kablu radioprijemnika koji je bio uključen u utičnicu.

Jedanaest mjeseci kasnije, pitanja odgovornosti, sigurnosti korisnika i sudskog epiloga i dalje ostaju u fokusu javnosti, dok porodice stradalih čekaju konačne odgovore institucija.

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