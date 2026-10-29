Uskoro obilježavanje osme decenije Omladinske pruge Brčko–Banovići

Pruga koja je prije 80 godina povezala Brčko i Banoviće ponovo će okupiti generacije koje pamte omladinske radne akcije, ali i one koje o njima tek uče. Manifestacija „Dani pruge Brčko–Banovići“ prvi put se organizuje kroz višednevni program, a centralni događaj bit će svečana vožnja 7. novembra, na godišnjicu završetka izgradnje pruge.

Organizatori ističu da je cilj sačuvati sjećanje na poduhvat koji je obilježio poslijeratnu obnovu zemlje.

„Omladinska pruga Brčko–Banovići je nesumnjiva vrijednost, ne samo zbog toga što je bila prva pruga izgrađena u ratom razrušenoj Jugoslaviji, već i zbog toga što su njenom izgradnjom položene prve šine pruge normalnog kolosijeka u Bosni i Hercegovini, u kojoj je do tada saobraćao samo uskotračni Ćiro, izgrađen u vrijeme Austro-Ugarske.“ kazao je Zlatko Dukić, predsjednik Saveza antifašista i boraca NOR-a TK.

Posebno mjesto u programu zauzima knjiga profesora Naila Kurtića „Prva omladinska pruga: između mita i stvarnosti“. Na oko 400 stranica, od kojih polovinu čine izvorni dokumenti, autor donosi podatke o graditeljima, radnim brigadama i okolnostima u kojima je pruga nastajala.

„Pruga je trebala da se završi u Živinicama. Znači, pruga je trebala biti Brčko do Živinica, a u Živinicama je trebala biti separacija. Na mjesec dana prije onoga zadatog roka koji su brigadiri sami sebi zadali, u tom period su projektovali taj dodatak, sedam kilometara, isprojektovali, postavili trasu, postavili su prugu i voz je došao do Banovića.“ navodi prof.dr. Nail Kurtić, autor knjige „Prva omladinska pruga: između mita i stvarnosti“.

Historiju pruge građani će moći upoznati i kroz arhivske dokumente, fotografije, crteže i novinske članke. Izložba Arhiva Tuzlanskog kantona bit će predstavljena u Brčkom, Srebreniku, Živinicama i Tuzli. Osim izgradnje, dokumentuje i svakodnevni život brigadira, njihovo obrazovanje, kulturne i sportske aktivnosti čime se želi dokazati da je omladinska radna akcija bila mnogo više od fizičkog rada.

„Cilj nam je bio ovom izložbom podsjetiti neke naše starije sugrađane koji su bili akcijaši, koji su bili učesnici nekih omladinskih radnih akcija, da ih podsjetimo na ovu izgradnju pruge Brčko–Banovići, a za neke mlađe generacije, neke mlađe naraštaje, da njima prenesemo ovu atmosferu, ovu odlučnost, ovu angažiranost omladinaca i omladinki.“ kazao je Omer Zulić, direktor Arhiva Tuzlanskog kantona.

Sjećanje na izgradnju pruge bit će predstavljeno i kroz umjetnost. U Ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli, 6. novembra u 14 sati, bit će otvorena posebna izložba radova ovog umjetnika, koji je neposredno svjedočio izgradnji i bilježio prizore s gradilišta.

„Mislim da će građanima biti jako drago da upravo mogu na više načina da otkriju ne samo neke poznate historijske činjenice koje će možda prenijeti budućim generacijama, već I da starije generacije otkriju neke elemente koje možda ni sami nisu znali da su postojali prilikom izgradnje pruge.” ističe Ljubiša Veljković, direktor JU Muzej istočne Bosne Tuzla

Očekuje se da će najveću pažnju građana privući svečana vožnja vozom. Kompozicija sa osam do deset putničkih vagona krenut će iz Banovića 7. novembra u devet sati. U saradnji sa Željeznicama Federacije BiH i Željeznicama Republike Srpske organizovan je besplatan prevoz za zainteresovane građane.

“Voz bi trebao da krene iz Banovića u 9 sati, u stanicu Kreka dolazi u 10:05 gdje će se izvršiti izmjena smjera kretanje lokomotive i polazimo u 10:25 za stanicu u Brčkom. Ono što mogu reći jeste da svečani voz je možda i jedan od najboljih i najpotrebnijih stvari u obilježavanju ove godišnjice pa ćemo se mi potruditi da će taj voz saobraćati na vrijeme u dogovoru sa organizatorima.” dodaje Hidajet Đulović, predstavnik Željeznice FBiH.

Manifestacija počinje u ponedjeljak u Brčkom, a program će biti nastavljen u Srebreniku, Živinicama i Tuzli. Završnica je planirana za nedjelju, 8. novembra, kada će u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli biti otvorena arhivska izložba, dok će u 19 sati biti održana svečana akademija. Organizator obilježavanja je Savez antifašista i boraca NOR-a Tuzlanskog kantona, uz podršku Vlade TK, kulturnih ustanova i željezničkih preduzeća.