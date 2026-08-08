Na Kovačima obilježena 101. godišnjica rođenja Alije Izetbegovića

Na Šehidskom mezarju Kovači danas je obilježena 101. godišnjica rođenja Alije Izetbegovića, prvog predsjedavajućeg Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine.

Obilježavanju godišnjice prisustvovao je i predsjednik SDA Bakir Izetbegović, koji je zajedno s članovima porodice, predstavnicima stranke i građanima položio cvijeće i odao počast Aliji Izetbegoviću.

Alija Izetbegović rođen je 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu, a najveći dio života proveo je u Sarajevu. Tokom života bavio se pravom, književnim i političkim radom, a zbog svojih uvjerenja u bivšoj Jugoslaviji dva puta je bio zatvaran.

Krajem osamdesetih godina učestvovao je u osnivanju Stranke demokratske akcije i postao njen prvi predsjednik.

Nakon prvih višestranačkih izbora u Bosni i Hercegovini izabran je za člana Predsjedništva Republike BiH, a potom je obavljao funkciju predsjedavajućeg.

Tokom ratnih godina bio je na čelu države u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu, a nakon rata učestvovao je u procesima obnove zemlje i izgradnje državnih institucija.

Alija Izetbegović preminuo je 19. oktobra 2003. godine u Sarajevu, a ukopan je na Šehidskom mezarju Kovači.