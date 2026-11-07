Omladinska pruga Brčko–Banovići danas je obilježila 80 godina od izgradnje svečanom vožnjom koja je okupila brojne građane, ljubitelje željeznice i različite generacije putnika. Interesovanje je bilo toliko veliko da se za putovanje historijskom trasom tražilo mjesto više, a raspoloživi vagoni nisu bili dovoljni da prime sve zainteresovane.

Svečani voz na relaciji Banovići, Brčko, Banovići podsjetio je na vrijeme kada je željeznica bila jedan od najvažnijih pokretača privrednog razvoja ovog kraja. Za starije putnike vožnja je bila prilika za prisjećanje, dok su najmlađi prvi put imali mogućnost doživjeti putovanje vozom.

Među njima je bila osmogodišnja Ilda Sprečaković, koja nije krila uzbuđenje zbog svog prvog putovanja.

„Ovo mi je prvi put da se vozim vozom. Očekujem da mi bude lijepo i da uživam sa drugarima“, kazala je Ilda za RTV Slon.

Petogodišnjem Harisu Bojiću vozovi su već velika ljubav. Osim što uživa u vožnji, znao je i zbog čega se danas obilježava poseban jubilej.

„Ja sam Haris, imam pet godina i puno volim vozove“, ispričao je Haris, dodajući da je danas rođendan pruzi Brčko–Banovići.

Omladinska pruga Brčko–Banovići izgrađena prije roka

Pruga duga 92 kilometra izgrađena je 1946. godine, za nešto više od šest mjeseci. U njenoj izgradnji učestvovalo je oko 62.000 omladinaca, uz pomoć dobrovoljaca iz inostranstva. Završena je 7. novembra, čak 22 dana prije planiranog roka.

Prvi voz koji je prošao ovom trasom prevozio je banovićki ugalj. Izgradnja pruge označila je početak organizovane proizvodnje uglja u Banovićima i otvorila mogućnosti za daljnji privredni razvoj ovog područja.

Petar Brkić iz Udruženja antifašista i boraca NOR-a Banovići ističe da jubilej ima poseban značaj za stanovnike ove općine.

„Ovu prugu gradili su omladinci i omladinke, antifašisti, zato se mi iz udruženja i saveza antifašista i boraca uključujemo u obilježavanje ovog značajnog datuma. Za nas Banovićane to je jako značajan datum, jer je izgradnjom ove pruge započela organizovana proizvodnja uglja“, kazao je Brkić.

Veliko interesovanje građana pokazalo potrebu za putničkim vozovima

Osam decenija nakon izgradnje, Omladinska pruga Brčko–Banovići ponovo je okupila veliki broj putnika. Interesovanje za svečanu vožnju pokazalo je da građani žele povratak redovnog željezničkog putničkog saobraćaja na ovom području.

Zlatko Dukić, predsjednik Saveza antifašista i boraca NOR-a Tuzlanskog kantona, smatra da bi velika zainteresovanost građana trebala biti poruka nadležnima.

„Mi smo uvjereni da je ovo istovremeno dokaz koliko su građani Tuzlanskog kantona, ali i ljubitelji vozova i željeznica iz drugih krajeva, zainteresovani da pruge ponovo ožive i da vozova bude barem onoliko koliko ih je bilo prije 80 godina“, izjavio je Dukić.

Poseban dan bio je i za Jasmina Selimovića, mašinovođu Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, koji ovaj posao obavlja već 17 godina. Iako ima dugogodišnje iskustvo, danas je prvi put upravljao ovakvim putničkim vozom.

„Drago mi je da se danas ovako mnogo naroda okupilo na ovom jubileju. Novo iskustvo, sve je novo. Prvi put vozim ovakav voz, tako da će to sve biti dobro“, rekao je Selimović.

Svečana vožnja povodom 80. godišnjice okupila je generacije koje se sjećaju nekadašnjeg željezničkog saobraćaja, ali i djecu kojoj je ovo bio prvi susret s putovanjem vozom. Veliki odziv građana ujedno je otvorio pitanje ponovnog uspostavljanja redovnih putničkih linija na ovom području.