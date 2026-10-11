RMU Banovići dobio direktora s punim mandatom, Enes Šabanović na čelu rudnika do 2028. godine

Rudnik mrkog uglja Banovići dobio je direktora s punim mandatom. Nadzorni odbor ovog preduzeća imenovao je Enesa Šabanovića za direktora rudnika, a njegov mandat trajat će do 24. juna 2028. godine. Odluka je objavljena u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Šabanović je do sada obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora RMU Banovići. Nadzorni odbor je na telefonskoj sjednici održanoj 2. oktobra donio odluku o njegovom razrješenju s pozicije vršioca dužnosti, nakon čega je istog dana imenovan za direktora s punim mandatom.

Prethodno je Vlada Federacije BiH, na sjednici održanoj 30. septembra, dala saglasnost za njegovo imenovanje.

Imenovan i izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove

Osim imenovanja direktora rudnika, Nadzorni odbor donio je odluku i o imenovanju Ismeta Alića za izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove.

Alić je, kao i Šabanović, prethodno obavljao ovu funkciju u svojstvu vršioca dužnosti, a novi mandat trajat će mu do juna 2028. godine.

Ovim odlukama RMU Banovići dobija rukovodstvo s punim mandatom u periodu kada se preduzeće suočava s brojnim poslovnim i finansijskim izazovima.

Pred novom upravom izazovi u poslovanju rudnika

Sindikat rudara ranije je upozoravao na rast dugovanja, smanjenje proizvodnje i probleme s visinom radničkih plata, što će biti među važnim pitanjima za novu upravu.

Istovremeno, početkom oktobra Elektroprivreda Bosne i Hercegovine donijela je odluku o kupovini 50.000 tona uglja iz RMU Banovići, u vrijednosti od 5,5 miliona konvertibilnih maraka.

Ovaj poslovni aranžman predstavlja značajan plasman uglja za rudnik, dok će stabilizacija proizvodnje, izmirivanje obaveza i finansijska održivost preduzeća ostati ključni izazovi u narednom periodu.

Imenovanjem Enesa Šabanovića za direktora i Ismeta Alića za izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove završena je faza njihovog privremenog rukovođenja ovim preduzećem.