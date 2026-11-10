Holivudska glumica Cameron Diaz vraća se na Netflix s novom akcijskom komedijom „Bad Day“, čiji je trailer već predstavljen publici. U filmu glumi samohranu majku koja pokušava ispuniti obećanje dato kćerki, ali se suočava s nizom nepredviđenih problema koji običan dan pretvaraju u pravu katastrofu.

Radnja prati Joy, majku dvije djevojčice, koja mlađoj kćerki obećava da će prisustvovati njenoj fudbalskoj utakmici. Međutim, ono što je trebalo biti jednostavno porodično obećanje postaje gotovo nemoguća misija.

Najprije joj odvoze automobil, zatim nastaju problemi s bankovnim računom, a uz sve to mora odvesti oca na dijalizu. Situacija dodatno izmiče kontroli kada se zbog nesporazuma u banci nađe pod sumnjom za pljačku.

Dok pokušava dokazati svoju nevinost i stići na utakmicu, Joy upada u sve neobičnije situacije, uključujući i policijsku potjeru.

Cameron Diaz predvodi poznatu glumačku ekipu

Pored Cameron Diaz, u filmu se pojavljuje Ed O'Neill, kojeg publika pamti po popularnim serijama „Bračne vode“ i „Moderna porodica“. On tumači njenog oca, dok ostatak glumačke ekipe čine Danielle Brooks, Rhenzy Feliz, Mark Duplass, Ben Schwartz, Rob Corddry i drugi.

Režiju potpisuje Jake Szymanski, poznat po radu na seriji „Jury Duty“, dok je scenarij napisala Laura Solon.

Film „Bad Day“ još je jedan projekat kojim Cameron Diaz nastavlja glumačku karijeru nakon dugogodišnje pauze. Glumica se 2025. godine vratila pred kamere u Netflixovoj akcijskoj komediji „Back in Action“, u kojoj je glumila zajedno s Jamiejem Foxxom.

Nova komedija kombinuje porodičnu priču, humor i akcijske scene, a premijera na Netflixu zakazana je za 11. decembar 2026. godine.