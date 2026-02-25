Netflix od 2. marta više ne radi na ovom uređaju

Jasmina Ibrahimović

Netflix uskoro bi mogao postati nedostupan za milione korisnika starijih uređaja, nakon što je bez službene najave počeo postepeno ukidati podršku za zastarjeli hardver, uključujući i popularnu konzolu PlayStation 3.

Korisnici koji Netflix gledaju putem PlayStationa 3 posljednjih dana dijele obavijest koja im se prikazuje na ekranu, a u kojoj stoji da od 2. marta 2026. godine aplikacija više neće biti dostupna na tom uređaju. Kompanija zasad nije objavila zvanično saopćenje, ali je jasno da je riječ o nastavku ranijeg trenda gašenja podrške za uređaje starijih generacija.

PlayStation 3, koji je tokom svog životnog ciklusa prodat u više od 87 miliona primjeraka, i dalje koristi značajan broj korisnika širom svijeta. Ipak, konzola pripada sedmoj generaciji uređaja i tehnološki zaostaje za savremenim standardima koje streaming platforme danas zahtijevaju.

Ova promjena ne odnosi se na novije konzole poput PlayStation 4 i PlayStation 5, koje ostaju u potpunosti podržane. Korisnici koji se još oslanjaju na PS3 moći će Netflix pratiti putem modernih pametnih televizora ili uz pomoć streaming uređaja, koji nude znatno bolje performanse i sigurnosne standarde.

Stručnjaci upozoravaju da bi uskoro i pametni televizori stariji od deset godina mogli ostati bez pristupa ovoj platformi, jer Netflix sistemski pojednostavljuje poslovanje i prilagođava se novim tehnološkim zahtjevima, uključujući višu rezoluciju slike, napredne funkcije i savremene protokole zaštite podataka.

Odluka dolazi ubrzo nakon što je platforma ograničila i mogućnost takozvanog “castanja”, odnosno direktnog emitiranja sadržaja s mobilnih telefona na televizore, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela pretplatnika. Promjene ukazuju na to da kompanija ubrzano zatvara vrata starijim uređajima, fokusirajući se isključivo na noviju generaciju hardvera.

