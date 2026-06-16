Zašto je materijal trpezarijskog stola važniji nego što mislite

Trpezarijski sto je komad namještaja koji se koristi intenzivno, svakodnevno i raznoliko. Osim obroka, on je mjesto okupljanja, noćnih druženja sa prijateljima, igara sa djecom, pa i rada i obavljanja domaćih zadataka. Zato prilikom izbora stola nije dovoljno samo da se boja uklopi sa ostatkom enterijera, niti da se materijal slaže sa drugim komadima namještaja.

Ono što je bitnije jeste da odaberemo trpezarijski sto koji će trajati dugo i uspjeti da podnese intenzivno korištenje bez mnogo vidljivih tragova. Dakle, prije estetike, treba da obratimo pažnju na to da odaberemo materijal trpezarijskog stola koji može da odgovori na naše zahtjeve. U tekstu vas očekuju savjeti koji će pomoći da odaberete odgovarajući materijal i odgovoriti na pitanja – koji su kriterijumi za izbor materijala, koje su prednosti drvenih, metalnih, a koje staklenih stolova, te kako da materijale održavate da bi bili postojani.

Šta treba uzeti u obzir pri izboru materijala za trpezarijski sto

Da bi materijal bio pravi izbor za vas, morate ga uskladiti sa načinom korištenja. Dakle, prije definitivnog izbora treba da odgovorite na pitanja:

Koliko često se sto koristi – najvažnija stavka prilikom odabira materijala trpezarijskog stola jer nije isto ukoliko se za stolom okupljate jednom dnevno, tokom večere i ukoliko za njim doručkuje, ruča i večera cijela porodica svaki dan. Takođe, ukoliko povremeno za stolom pravite proslave, radite, obavljate porodične aktivnosti, izbor materijala se mijenja.

Ko najviše koristi trpezarijski sto – nećete birati isti materijal ukoliko trpezarijski sto koriste samo odrasli ili ukoliko ga upotrebljavaju i mala djeca. Djeca će obično na trpezarijskom stolu crtati, eventualno grebati površinu, pa materijal u tom slučaju mora biti postojan i izdržljiv.

Koliko ste spremni da održavate površinu – izbor materijala trpezarijskog stola se mijenja ukoliko ste stalno u kući i posvećeni ste pravilnom čišćenju i održavanju, te ukoliko nemate vremena da odmah po korištenju obrišete sto i redovno ga sređujete.

Da li je sto izložen vlazi – otpornost na vlagu jedan je od važnih preduslova postojanosti trpezarijskog stola. U zavisnosti od toga biraćete otpornije ili manje otporne materijale.

Drvo je i dalje jedan od najpostojanijih izbora

Drvo je materijal koji godinama važi kao jedan od najpouzdanijih za izradu namještaja. Drvo je sinonim za kvalitet i bez obzira na varijacije koje se javljaju, tako će uvijek i biti. Ukoliko tražite prirodan izgled, izdržljivost trpezarijski stolovi od drveta idealno su rješenje zbog otpornost na habanje i intenzivno korištenje.

Dodatne prednosti ovih stolova su:

Drvo je sjajan izbor jer se poslije godina korištenja može lako obnoviti i bez mnogo novca trpezarijski sto može dobiti svoj prvobitni izgled.

Drveni stolovi su sjajan izbor i za sve vas koji često mijenjate enterijer ili u domu imate namještaj različitog stila. Drvo se lako uklapa u svaki dizajn zahvaljujući različitim bojama, nijansama i kombinacijama u kojima se izrađuje.

Pored dobrih strana, drvo ima i mane, pa izbjegavajte drvene stolove u slučajevima kada:

Nemate dovoljno vremena za održavanje, a trpezarijski sto je izložen vlazi i intenzivnom korištenju.

Ne možete da izdvojite nešto veću svotu novca za komad namještaja jer su modeli od punog drveta često dosta skuplji od drugih materijala.

Ukoliko ste se odlučili za trpezarijski sto od drveta, topla preporuka je Dalusso salon namještaja. Dalusso proizvodi trpezarijske stolove od punog drveta sa izuzetnim dizajnom, raznolikih dimenzija, oblika i proporcija, što kupcima ostavlja prostora da pronađu sto koji odgovara njihovom domu i načinu korištenja. Preporučujemo baš ovaj salon jer su njihovi trpezarijski stolovi kvalitetni i postojani, a cijene su takve da se mogu prilagoditi različitim mogućnostima.

Metalni stolovi su sve popularniji u modernim enterijerima