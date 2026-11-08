Vremenska prognoza za ponedjeljak: Kiša u dijelovima BiH, temperature do 19 stepeni

Vremenska prognoza za ponedjeljak, 9. novembar, najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini, uz kišu u pojedinim dijelovima zemlje. Padavine se očekuju uglavnom u Hercegovini, istočnim i dijelom centralnim područjima Bosne, pretežno tokom prvog dijela dana.

Puhat će slab vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se između tri i devet stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura iznosit će od devet do 15 stepeni, a u Hercegovini do 19 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka prognoza za ponedjeljak

Biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati tokom dana, posebno u Hercegovini i Krajini.

Prijepodnevni sati bit će nešto ugodniji, dok bi promjena vremenskih prilika i padavine kasnije mogle nepovoljno utjecati na osjetljive osobe.

Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su tegobe poput glavobolje, reumatskih bolova i razdražljivosti, dok se tokom noći mogu javiti i problemi sa snom.

Preporučuje se izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti i prilagođavanje dnevnih obaveza zdravstvenom stanju i vremenskim prilikama.