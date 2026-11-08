Rukometaši BiH poraženi od Češke u Mejdanu, drugi neuspjeh u kvalifikacijama

RTV SLON
Foto: RTV Slon

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je večeras u tuzlanskom Mejdanu od Češke rezultatom 19:32, u susretu drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Nakon poraza od Slovenije na otvaranju kvalifikacija, izabranici selektora Damira Doborca nisu uspjeli doći do prvih bodova ni pred domaćom publikom.

Bh. rukometaši dobro su otvorili susret i poveli već u prvoj minuti golom Omera Mehmedovića. Ipak, uslijedio je veliki pad u igri domaćeg tima, koji čak 13 minuta nije uspio postići pogodak. Češka je to iskoristila i serijom od 7:0 preuzela kontrolu nad utakmicom. Na poluvrijeme se otišlo pri rezultatu 7:13.

U nastavku susreta gosti su nastavili povećavati prednost, koristeći tehničke greške reprezentacije BiH. Češka je u završnici imala i 14 golova prednosti, a utakmica je okončana rezultatom 19:32.

Najefikasniji u redovima BiH bio je Renato Čajić s pet postignutih golova, dok je Amer Šahinović dodao tri. Po dva pogotka postigli su Adin Faljić, Omer Mehmedović, Kerim Semić i Danijel Stijović.

Češku su predvodili Tomáš Piroch i Matěj Klíma s po četiri gola. Važan doprinos pobjedi dali su i golmani Tomáš Mrkva sa šest te Šimon Mizera s pet odbrana.

Reprezentaciju BiH naredne godine očekuje dvomeč s Izraelom u nastavku kvalifikacija.

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