BiH večeras protiv Farskih Ostrva za plasman na Svjetsko prvenstvo

Reprezentacije BiH i Farskih Ostrva danas od 20 sati igraju revanš finala baraža za Svjetsko prvenstvo.

U prvom susretu, odigranom u Tuzli, gosti su nakon prvih 30 minuta imali prednost od 12:10, ali je reprezentacija Bosne i Hercegovine u nastavku uspjela uhvatiti priključak, preokrenuti rezultat i uvesti utakmicu u neizvjesnu završnicu. Ipak, nekoliko neiskorištenih prilika, promašeni ziceri i sedmerci, na kraju su presudili da Farska Ostrva iz Mejdana odu sa dva gola prednosti.

Bh. reprezentativci vjeruju da u današnjem revanšu mogu popraviti realizaciju i ostati u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo. Zaostatak od dva gola nije nedostižan, ali će BiH za prolazak morati odigrati koncentrisanije u ključnim trenucima.

Nakon svega viđenog u Mejdanu, nada postoji, a večerašnji susret pokazat će može li reprezentacija BiH nadoknaditi minus i izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.