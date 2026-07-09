Mladi rukometaši BiH pobjedom otvorili Evropsko prvenstvo

Mlada rukometna reprezentacija BiH pobjedom je započela nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina, koje se igra u Rumuniji. Bh. tim je u prvom kolu grupe E u Turdi savladao domaću selekciju Rumunije rezultatom 36:34.

Iako je Rumunija uoči susreta važila za blagog favorita, mladi bh. rukometaši odigrali su hrabro i borbeno, te već nakon prvog poluvremena imali prednost od 18:15.

U nastavku susreta BiH je u jednom trenutku imala i sedam golova razlike, ali se domaća reprezentacija uspjela vratiti u završnici i meč učiniti neizvjesnim. Ipak, Alen Hadžimuhamedović je pogotkom u posljednjim sekundama potvrdio pobjedu bh. selekcije.

Hadžimuhamedović je bio najefikasniji igrač u redovima BiH sa 11 postignutih golova, dok je Aden Lugavić dodao sedam. Važan doprinos dao je i golman Dino Oštraković sa sedam odbrana.

Kod Rumunije se istakao Emanuel Serban sa sedam pogodaka.

U drugom susretu grupe E Švedska je savladala Izrael rezultatom 42:33. BiH narednu utakmicu igra sutra od 11 sati u Turdi protiv Izraela, a plasman u narednu fazu izborit će dvije najbolje selekcije iz grupe.