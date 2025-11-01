Rukometaši BiH savladali Saudijsku Arabiju

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je na Ilidži ostvarila pobjedu nad selekcijom Saudijske Arabije rezultatom 33:26.

Saudijska Arabija je bolje otvorila susret i povela s 3:0, no naša reprezentacija ubrzo je odgovorila golovima Elmasa Avdića i Domagoja Alilovića, smanjivši rezultat na 2:3. Uslijedila je ravnopravna igra u kojoj su Saudijci održavali minimalnu prednost, dok su naši rukometaši stalno prijetili i smanjivali zaostatak.

Pri rezultatu 10:8 za goste, izabranici Damira Doborca preuzeli su inicijativu i serijom od 5:0, koju su potpisali Čolaković, Panić (2), Grgić i Alilović, preokrenuli na 13:10. Do kraja prvog poluvremena bh. tim je zadržao stečenu prednost, pa se na odmor otišlo s vodstvom od 17:14.

Na startu drugog dijela golom Faljića odlazimo na plus četiri (18:14), a tu prednost čuvali smo u nekoliko narednih minuta. U 43. minuti Panić nas vodi na 25:20, a nakon toga sa dva gola Alena Hadžimuhamedovića odlazimo na plus sedam (27:20). Vodili smo i 28:21, a Saudijci serijom od 3:0 smanjuju na 28:24 na osam minuta do kraja. U 55. minuti Mehmedović pogađa za 29:24, a potom Panić pogađa za 30:24.

Najefikasniji u našem timu bio je Marko Panić sa šest pogodaka, po četiri su dodali Domagoj Alilović, Adin Faljići Mislav Grgić, a po tri Elmas Avdić, Omer Mehmedović i Alen Hadžimuhamedović. Po dva gola su dali Edvin Dželilović i Renato Čajić. Bekir Čordalija sakupio je 15, a Aldin Alihodžić jednu odbranu.

U sastavu naše ekipe bili su još: Ermin Ombaša, Milan Vukšić, Marijan Šaravanja, Luka Perić, Dragan Šoljić i Nikša Trivunović.

Drugi meč sa Saudijskom Arabijom igra se u nedjelju, a on će biti zatvorenog tipa.