Vikend u znaku mladih talenata: U-15 selekcija ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla domaćin tri ekipe

RTV SLON

Pred fudbalerkama ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla ovog vikenda je nešto mirniji raspored, ali uz nove prilike za mlađe selekcije da pokažu svoj talenat i napredak.

Seniorke su ovog vikenda slobodne, pa će iskoristiti pauzu za odmor i pripreme za nastavak prvenstva.

Selekcija U-13 uspješno je završila takmičenje za prvi dio sezone. Naše najmlađe fudbalerke pokazale su veliki napredak, borbenost i ljubav prema fudbalu, što nas čini izuzetno ponosnima.

Selekcija U-15 će danas, s početkom u 14:30 sati, na stadionu Gornja Tuzla ugostiti ekipe ŽNK Posavina Domaljevac, ŽFK Fortuna Živinice i ŽNK Krivaja Zavidovići. Očekuje se zanimljiv dan ispunjen mladalačkom energijom i sportskim duhom.

Vjerujemo da će naše djevojke i ovog vikenda dostojno predstavljati klub i grad Tuzlu, te još jednom pokazati zajedništvo, zalaganje i predanost koja krasi ekipu ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla.

