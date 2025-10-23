ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla spreman za nove utakmice ovog vikenda

Ali Huremović
ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla spreman za nove utakmice ovog vikenda

Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla ovog vikenda očekuju novi izazovi na terenu, i to za sve selekcije – od seniorki do mlađih uzrasta.

Seniorke će u subotu, 25. oktobra, od 14 sati na stadionu u Mramoru ugostiti ekipu ŽNK Brotnjo Čitluk. Tuzlanke u ovaj susret ulaze motivisano i s jasnim ciljem da iskoriste prednost domaćeg terena i osvoje nova tri boda. Iz stručnog štaba poručuju da je atmosfera u ekipi odlična te da su igračice spremne da pruže borbenu i kvalitetnu partiju.

Dan kasnije, u nedjelju, 26. oktobra, selekcija U-15 putuje u Zavidoviće, gdje će odigrati mečeve posljednjeg kruga prvog dijela sezone. Naše mlade fudbalerke odmjeriće snage sa ekipama ŽNK Posavina Domaljevac, ŽNK Krivaja Zavidovići i ŽFK Fortuna Živinice. Biće to prilika da još jednom pokažu timski duh, borbenost i napredak koji postižu iz sedmice u sedmicu.

ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla i ovog vikenda nastavlja s misijom da promoviše ženski fudbal i dostojno predstavlja grad Tuzlu, uz prepoznatljiv entuzijazam i zajedništvo koje krasi sve selekcije kluba.

