ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla spreman za nove utakmice ovog vikenda

Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla ovog vikenda očekuju novi izazovi na terenu, i to za sve selekcije – od seniorki do mlađih uzrasta.

Seniorke će u subotu, 25. oktobra, od 14 sati na stadionu u Mramoru ugostiti ekipu ŽNK Brotnjo Čitluk. Tuzlanke u ovaj susret ulaze motivisano i s jasnim ciljem da iskoriste prednost domaćeg terena i osvoje nova tri boda. Iz stručnog štaba poručuju da je atmosfera u ekipi odlična te da su igračice spremne da pruže borbenu i kvalitetnu partiju.

Dan kasnije, u nedjelju, 26. oktobra, selekcija U-15 putuje u Zavidoviće, gdje će odigrati mečeve posljednjeg kruga prvog dijela sezone. Naše mlade fudbalerke odmjeriće snage sa ekipama ŽNK Posavina Domaljevac, ŽNK Krivaja Zavidovići i ŽFK Fortuna Živinice. Biće to prilika da još jednom pokažu timski duh, borbenost i napredak koji postižu iz sedmice u sedmicu.

ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla i ovog vikenda nastavlja s misijom da promoviše ženski fudbal i dostojno predstavlja grad Tuzlu, uz prepoznatljiv entuzijazam i zajedništvo koje krasi sve selekcije kluba.