FMUP pokreće kampanju protiv nasilja: Mladi će učiti kako prepoznati nasilje i zatražiti pomoć

RTV SLON
seksualno nasilje

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova pokreće kampanju protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama, s posebnim fokusom na edukaciju mladih o prepoznavanju i prijavljivanju nasilja. Kampanja će obuhvatiti i stručno osposobljavanje policijskih službenika, predstavnika pravosuđa, centara za socijalni rad i zdravstvenih ustanova, kako bi žrtve dobile pravovremenu i odgovarajuću zaštitu.

Kampanja pod nazivom „Borba protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama“ bit će realizovana kroz dva povezana programa. Prvi je namijenjen institucijama koje postupaju u slučajevima nasilja, dok će drugi biti usmjeren na mlade i širu javnost.

Cilj je poboljšati saradnju institucija, unaprijediti primjenu zakonskih propisa i ohrabriti građane da prepoznaju nasilje i prijave ga nadležnim organima.

Mladi od 15 do 18 godina učit će kako prepoznati i prijaviti nasilje

Poseban dio kampanje FMUP-a namijenjen je mladima uzrasta od 15 do 18 godina, koji će kroz edukativne sadržaje učiti o različitim oblicima nasilja i načinima traženja pomoći.

Planirana je izrada animiranog edukativnog stripa, informativnih materijala i drugih sadržaja prilagođenih mladima.

Poruke kampanje bit će dostupne putem društvenih mreža, internetskih portala, javnog prijevoza i drugih oglasnih prostora koje mladi svakodnevno koriste.

Kroz ove aktivnosti nastojat će se mladima približiti informacije o tome kako prepoznati nasilničko ponašanje, kome se obratiti i na koji način prijaviti nasilje.

Realizacija ovog dijela kampanje očekuje se nakon usaglašavanja sadržaja, vizuelnog koncepta i rasporeda aktivnosti.

Edukacija policije, pravosuđa i zdravstvenih radnika

Prvi dio kampanje bit će posvećen stručnom osposobljavanju institucija koje učestvuju u zaštiti žrtava nasilja.

FMUP će, u saradnji s organizacijama UN Women i Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija, UNFPA, organizovati radionice za predstavnike policije, pravosuđa, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i drugih nadležnih organizacija.

Edukacije će biti usmjerene na pravilnu primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, kao i unapređenje saradnje između institucija.

Posebna pažnja bit će posvećena zaštiti djece i osoba s invaliditetom, čije potrebe zahtijevaju prilagođen pristup i dostupne oblike podrške.

Jedan od ciljeva stručnih edukacija jeste i sprečavanje dodatne traumatizacije osoba koje su preživjele nasilje tokom prijavljivanja slučajeva i postupanja nadležnih službi.

Nastavak ranijih aktivnosti u borbi protiv nasilja

Nova kampanja nastavak je aktivnosti koje je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova provodilo kroz projekte „Ne okreći glavu, okreni broj“ i „Vaša stručnost, njihova sigurnost“.

Ranije kampanje bile su usmjerene na informisanje građana o značaju prijavljivanja nasilja, upoznavanje javnosti s novim zakonskim rješenjima i unapređenje njihove primjene.

Ovog puta naglasak je stavljen na povezivanje preventivnog rada s mladima i stručnog osposobljavanja institucija, kako bi se nasilje ranije prepoznalo, a žrtvama omogućila efikasnija zaštita.

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