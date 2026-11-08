Njegov pradjed gradio je prugu Brčko–Banovići, a Daris danas izrađuje vozove u svom stanu



Pruga Brčko–Banovići prije 80 godina povezala je gradove i ljude, a za mladog Tuzlaka Darisa Derviševića ona predstavlja i dio porodične historije. Njegov pradjed Abdurahim Čorbić bio je jedan od omladinaca koji su 1946. godine učestvovali u izgradnji ove pruge, a kasnije je postao mašinovođa. Osam decenija poslije, njegov praunuk u maloj radionici u svom stanu izrađuje makete i 3D modele vozova, iako u gradu u kojem živi danas nema redovnog putničkog željezničkog saobraćaja.

Daris je učenik drugog razreda Srednje elektrotehničke škole u Tuzli. Ljubav prema vozovima prati ga od najranijeg djetinjstva, a s vremenom je svoje interesovanje pretvorio u hobi koji zahtijeva mnogo strpljenja, preciznosti i tehničkog znanja.

U svom stanu uredio je prostor za rad u kojem nastaju modeli različitih vozova. Dok njegovi vršnjaci slobodno vrijeme provode uz brojne druge aktivnosti, Daris dio svog vremena posvećuje izradi maketa, nastojeći što vjernije prikazati lokomotive i željezničke kompozicije.

Pradjed je gradio prugu, praunuk izrađuje vozove

Darisova porodična priča povezana je s jednim od najvećih infrastrukturnih poduhvata u poslijeratnoj historiji Bosne i Hercegovine.

Njegov pradjed Abdurahim Čorbić učestvovao je u izgradnji Omladinske pruge Brčko–Banovići, koja je svečano puštena u saobraćaj 7. novembra 1946. godine.

U njenoj izgradnji učestvovalo je više od 62.000 mladih iz tadašnje Jugoslavije, uz dobrovoljce iz drugih zemalja. Pruga duga 92 kilometra izgrađena je za samo šest mjeseci i šest dana, čak 22 dana prije planiranog roka.

Među hiljadama omladinaca koji su radili s lopatama, krampama i kolicima bio je i Abdurahim. Njegova povezanost sa željeznicom nije završila izgradnjom pruge jer je kasnije radio kao mašinovođa.

Danas, osamdeset godina poslije, njegov praunuk izrađuje modele vozova. Jedan je učestvovao u gradnji željeznice koja je mijenjala život čitavog kraja, dok drugi odrasta u vremenu kada su putnički vozovi gotovo nestali iz svakodnevnog života stanovnika Tuzlanskog kantona.

Osamdeset godina pruge Brčko–Banovići obilježeno svečanom vožnjom

Jučer je, povodom 80. godišnjice izgradnje pruge Brčko–Banovići, organizovana svečana vožnja na relaciji Banovići – Brčko – Banovići.

Građani su imali priliku besplatno putovati trasom koja je nekada predstavljala jednu od najvažnijih saobraćajnih veza sjeveroistočne Bosne. Veliko interesovanje putnika pokazalo je da željeznica i danas ima posebno mjesto u životima mnogih stanovnika ovog područja.

Za porodice čiji su članovi učestvovali u izgradnji pruge, jubilej ima i dodatno značenje. Iza kilometara željezničke trase nalaze se priče o ljudima koji su je gradili, radili na njoj i prenosili uspomene na naredne generacije.

Jedna od tih priča je i Darisova, u kojoj se susreću prošlost i sadašnjost, graditeljska generacija njegovog pradjeda i današnja mladost koja željeznicu upoznaje na drugačiji način.

Tuzla ima željezničku prugu, ali putničkih vozova nema

Priča o Darisu Derviševiću otvara i pitanje položaja željezničkog saobraćaja u Tuzli, gradu koji je decenijama bio povezan vozovima s drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Danas Tuzla nema nijednu redovnu putničku željezničku liniju. Putnički saobraćaj prema Brčkom obustavljen je 2012. godine, a posljednji redovni putnički voz prema Doboju prestao je saobraćati krajem 2019. godine.

Željeznička infrastruktura nije nestala. Prugama se i dalje prevozi roba, ali stanovnici Tuzle nemaju mogućnost da vozom redovno putuju do susjednih gradova, na posao, fakultet ili u posjetu porodici.

Upravo zato jučerašnja svečana vožnja, koja je privukla veliki broj građana, nije bila samo podsjećanje na historijski jubilej. Pokazala je i koliko su putnički vozovi danas rijetka prilika za stanovnike područja koje je nekada živjelo uz željeznicu.

Daris Dervišević pripada generaciji koja nije imala priliku odrastati uz redovne putničke vozove u svom gradu. Ipak, njegova ljubav prema njima nije nestala. U radionici u svom stanu nastavlja izrađivati makete, dajući na svoj način novo mjesto željeznici u porodičnoj priči započetoj prije osam decenija.

Njegov pradjed Abdurahim Čorbić pomagao je izgraditi prugu kojom su decenijama putovali ljudi i prevožen ugalj. Danas njegov praunuk izrađuje vozove u minijaturi, dok se Tuzla, grad iz kojeg dolaze obojica, još uvijek čeka povratak redovnog putničkog željezničkog saobraćaja.

Pogledajte Darisove fotografije:

Više o historiji pruge Brčko–Banovići, njenoj izgradnji i obilježavanju 80. godišnjice pročitajte OVDJE.