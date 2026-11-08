FUCZ za dvije sedmice uklonio gotovo 400 eksplozivnih sredstava širom FBiH

RTV SLON
Foto: FUCZ

Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) tokom protekle dvije sedmice uklonili su i uništili 399 komada minsko-eksplozivnih sredstava i 998 komada streljiva na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Akcije su provedene od 23. oktobra do 6. novembra 2026. godine, a pripadnici timova za uklanjanje eksplozivnih sredstava intervenirali su na području 17 općina i 12 gradova.

Među općinama u kojima su obavljene intervencije su Ilijaš, Kiseljak, Kakanj, Bosansko Grahovo, Olovo, Hadžići, Tomislavgrad, Donji Vakuf, Bugojno, Ilidža, Novi Grad, Centar, Gornji Vakuf – Uskoplje, Vitez, Busovača, Kladanj i Pale FBiH.

Intervencije su zabilježene i u Mostaru, Lukavcu, Bihaću, Bosanskoj Krupi, Goraždu, Zenici, Gradačcu, Livnu, Novom Travniku i Živinicama.

Pored redovnih aktivnosti, timovi Federalne uprave civilne zaštite obavili su i uništavanje eksplozivnih sredstava za potrebe akreditiranih, odnosno komercijalnih deminerskih organizacija.

Ove aktivnosti dio su kontinuiranog rada na uklanjanju zaostalih eksplozivnih sredstava i smanjenju rizika za stanovništvo širom Federacije BiH.

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