FUCZ i KUCZ TK jačaju saradnju u oblasti vatrogastva i inspekcijskog nadzora

Arnela Šiljković - Bojić

U prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) jučer je održan radni sastanak predstavnika Federalne uprave civilne zaštite i Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona (KUCZ).

Sastankom je rukovodio privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić, dok je sastanku prisustvovao direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona Mirzad Fazlić.

U fokusu razgovora bile su oblasti vatrogastva, kao i organizacija i provođenje inspekcijskog nadzora. Tom prilikom razmijenjena su iskustva i smjernice u vezi s provođenjem inspekcijskih poslova na terenu, kao i aktivnostima usmjerenim na unapređenje koordinacije rada inspekcijskih službi u organima uprave i pravnim licima.

Posebno je istaknuta važnost kontinuirane saradnje Federalne i Kantonalne uprave civilne zaštite s ciljem unapređenja sistema zaštite od požara i vatrogastva.

Na sastanku je naglašen i značaj preventivnog djelovanja, kao i efikasnijeg inspekcijskog nadzora u cilju smanjenja rizika i unapređenja sigurnosti.

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