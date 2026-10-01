Policijska akademija FMUP-a jača saradnju s univerzitetima

Policijska akademija FMUP-a proširuje saradnju s visokoškolskim ustanovama, s ciljem boljeg povezivanja policijskog obrazovanja, akademske zajednice i mladih. Studenti fakulteta iz Sarajeva u proteklom periodu posjetili su Akademiju i upoznali se s osnovnom policijskom obukom, praktičnim segmentima rada i odgovornostima policijskog poziva.

Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova navode da ovakav vid saradnje studentima omogućava da teorijska znanja povežu s praktičnim iskustvima, dok Policijskoj akademiji otvara prostor za razmjenu stručnih znanja i unapređenje programa obuke.

Policijska akademija FMUP-a otvorenija prema studentima

Saradnja s univerzitetima trebala bi doprinijeti većem uključivanju akademske zajednice u teme policijskog obrazovanja, kao i boljem razumijevanju rada policijskih institucija među mladima.

U FMUP-u smatraju da ovakav pristup može dodatno ojačati međuinstitucionalnu saradnju i povjerenje građana u institucije. Ministarstvo je najavilo da će saradnja s univerzitetima i drugim obrazovnim ustanovama biti nastavljena i u narednom periodu.

Policijska akademija FMUP-a inače provodi osnovne i specijalističke obuke za buduće i postojeće policijske službenike, a tokom 2026. godine na Akademiji su obuku pohađali i kadeti kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.