Policijska akademija FMUP-a i EU zajedno jačaju kapacitete budućih policijskih službenika

U Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) realizirane su dvije obuke na temu uloge policijskih službenika u analizi obavještajnih podataka, a koje su organizirane u saradnji sa projektom EUPA4BiH, saopšteno je iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Kadetima Policijske akademije FMUP-a, koji se obučavaju za čin “mlađi inspektor“ i početni čin “policajac“, pružena je prilika da unaprijede razumijevanje ILP-a odnosno rada policijskih službenika zasnovanih na obavještajnim podacima kao i da prepoznaju ključnu ulogu policijskih analitičara u savremenom policijskom djelovanju.

U saopštenju se navodi da je cilj obuka bio omogućiti sveobuhvatan uvid u koncept kriminalističko-obavještajnog sistema i njegovu praktičnu primjenu u provođenju policijskog rada.

Poseban naglasak stavljen je na ulogu analitičara u podržavanju operativnog i strateškog donošenja odluka, kao i na obavještajne alate koje razvijaju, poput mapiranja organizovanih kriminalnih grupa, identifikacije problema i izrade profila subjekata.

Program je realiziran od strane međunarodnih stručnjaka, čime je učesnicima osigurano upoznavanje sa savremenim tehnologijama i sticanje praktičnog znanja usklađenog s evropskim standardima.

Koncept obuke kreiran je tako da nadopuni postojeće aktivnosti koje provode međunarodni partneri, omogućavajući veću koherentnost i dodatnu vrijednost ukupnom sistemu obuke u oblasti provođenja zakona u Bosni i Hercegovini.

Direktor Policijske akademije FMUP-a Ervin Mušinović naglasio je da Policijska akademija FMUP-a s ponosom i uz podršku federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka promoviše kontinuiranu i kvalitetnu saradnju sa programima Evropske unije, koja omogućava unapređenje nastavnih procesa i osigurava da kadeti stiču znanja i vještine po najvišim evropskim standardima.

Uključivanje kadeta u ovakve programe na početku karijere doprinosi jačanju institucionalnih kapaciteta i razvijanju ILP prakse unutar agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini.

Istovremeno, ovakva edukacija predstavlja važan korak u integrisanju savremenih znanja u redovni plan i program Policijske akademije FMUP-a, a planirano je da se slične obuke realizuju i na drugim policijskim akademijama u zemlji.

EUPA4BiH je četverogodišnji projekat koji finansira Evropska unija s ciljem povećanja sigurnosti građana kroz jačanje institucija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, unapređenje njihovih kapaciteta, podsticanje međuinstitucionalne saradnje i usklađivanje sa standardima EU i međunarodnim praksama u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i finansijskog kriminala, saopšteno je.