Kadeti MUP-a TK uspješno su završili osnovnu policijsku obuku za čin „mlađi inspektor“ na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, a danas je upriličena svečana promocija tridesete klase.

Tokom višemjesečne obuke, kadeti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona školovani su prema savremenom Nastavnom planu i programu, koji predstavlja jednu od najznačajnijih reformi u procesu profesionalizacije policijske obuke u Federaciji BiH.

Najbolji kadet tridesete klase, Ademir Alispahić, dobitnik je Zlatne značke Policijske akademije FMUP-a. U obraćanju na svečanosti poručio je da je obuka oblikovala karakter i učvrstila odluku kadeta da služe narodu i državi, naglasivši važnost discipline, etičnosti i poštovanja moralnih vrijednosti koje su usvojili tokom školovanja.

Direktor Policijske akademije FMUP-a Ervin Mušinović, koji je govorio u ime federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, istakao je da su kadeti iz MUP-a TK tokom obuke pokazali visok stepen truda, profesionalizma i odgovornosti. Zahvalio je porodicama kadeta na podršci i saradnji s MUP-om Tuzlanskog kantona, te podsjetio da je zahvaljujući podršci federalnog ministra, Akademija danas ima kapacitet za obuku više od 1.500 kadeta godišnje.

Direktor Uprave policije MUP-a TK, generalni inspektor Dževad Korman, poručio je da su kadeti završetkom obuke dokazali znanje, izdržljivost i integritet, naglasivši da je njihova buduća uloga od ključnog značaja za jačanje povjerenja u institucije. Posebno je zahvalio Policijskoj akademiji FMUP-a i direktoru Mušinoviću na podršci i uspješnoj realizaciji obuke po savremenom planu i programu.

Na svečanosti su dodijeljena i posebna priznanja Policijske akademije FMUP-a: Zlatna značka pripala je Ademiru Alispahiću, Srebrena Dženiti Bajrić, dok je priznanje za najboljeg strijelca osvojila Melika Serhatlić.