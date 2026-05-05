Promovisana nova generacija kadeta Sudske policije FBIH

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je svečano ispratila novu generaciju kadeta Sudske policije u Federaciji BiH, koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku.

Riječ je o XVIII klasi kadeta Sudske policije FBiH, kojima su tokom svečanosti upućene čestitke na završenoj obuci, disciplini, predanosti i postignutim rezultatima.

Prisutnima su se obratili federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, federalni ministar pravde Vedran Škobić, šef Odsjeka za stručno osposobljavanje i usavršavanje Policijske akademije FMUP-a Muhamed Ahmić, direktor Sudske policije u FBiH Dženad Grošo i predsjednica Vrhovnog suda FBiH Božidarka Dugonjić.

Iz FMUP-a je saopćeno da je naglašeno kako završetak obuke predstavlja početak profesionalnog puta na kojem će kadeti biti dužni primjenjivati stečena znanja, profesionalizam, integritet i poštivanje zakona.

Ministar Ramo Isak poručio je kadetima da njihov posao neće biti lak, ali da vjeruje da je riječ o generaciji koja će svojim radom opravdati povjerenje.