Vrijeme danas: U Bosni kiša, susnježica i snijeg, temperature do 14 stepeni

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. U jutarnjim satima u nižim područjima Bosne očekuju se kiša, susnježica ili snijeg, dok će u višim predjelima padati snijeg. U Hercegovini se očekuje kiša.

Padavine će postepeno slabiti i prestajati, najprije na sjeverozapadu Bosne, dok se u centralnim i istočnim područjima Bosne, kao i u Hercegovini, mogu zadržati tokom dijela prijepodneva.

Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -2 do 4 stepena, na jugu do 10, dok će dnevna iznositi od 2 do 8, a na jugu do 14 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike danas će biti nepovoljne. Nestabilno vrijeme, osjetno niže temperature u odnosu na protekli period, izraženija naoblaka i padavine mogu uzrokovati lošije raspoloženje kod većine stanovništva, dok se kod hroničnih bolesnika očekuje pojačavanje tegoba.

Preporučuje se adekvatna zaštita od hladnoće, primjereno odijevanje i smanjenje aktivnosti na otvorenom.