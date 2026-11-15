Vrijeme u ponedjeljak: Kiša i pljuskovi širom BiH, temperature do 18 stepeni

U ponedjeljak, 16. novembra, u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Obilnije padavine očekuju se na području Hercegovine.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog smjera, uz povremeno jake udare juga. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 3 i 8 stepeni, na jugu do 14, dok će dnevne iznositi od 10 do 15, a na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike bit će slične kao prethodnih dana. Povećana oblačnost i padavine mogu negativno utjecati na raspoloženje osjetljivih osoba, dok će kod hroničnih bolesnika tegobe povremeno biti izraženije.

Temperature će biti više od uobičajenih za ovo doba godine, a nepovoljnije biometeorološke prilike očekuju se na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine.