Nestašica lijekova u BiH: Prekinuta isporuka pojedinih terapija, za jedan lijek najavljena nestašica do 2028. godine

Nestašica lijekova u BiH i prekidi njihovog prometa i dalje predstavljaju problem u snabdijevanju zdravstvenih ustanova i pacijenata. Prema zabilješci sačinjenoj 13. novembra 2026. godine, na osnovu obavještenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, evidentirani su privremeni prekidi prometa četiri lijeka, dok za jedan lijek nije podnesen zahtjev za obnovu dozvole za stavljanje u promet.

Razlozi prekida uglavnom su povezani s poteškoćama u proizvodnji, kašnjenjem isporuka i reorganizacijom proizvodnih procesa. Za pojedine lijekove navedeni su rokovi očekivanog trajanja nestašice, dok je za druge nastavak redovnog snabdijevanja neizvjestan.

Koji lijekovi su obuhvaćeni prekidima prometa?

Među lijekovima za koje je prijavljen privremeni prekid prometa nalazi se Eligard, jačine 7,5 mg, čija je aktivna supstanca leuprorelin. Prema dostavljenoj dokumentaciji, prekid prometa ovog lijeka počeo je 28. oktobra 2025. godine, a kao razlog navedena su kašnjenja u proizvodnji i isporuci za tržište Bosne i Hercegovine.

Za Eligard nije naveden očekivani datum završetka nestašice.

Problemi u snabdijevanju prijavljeni su i za lijek Recormon, jačine 2.000 internacionalnih jedinica, koji sadrži epoetin beta. Riječ je o rastvoru za injekciju, a proizvođač je kompanija Roche iz Švicarske.

Kao razlog prekida navedeni su poremećaji u proizvodnji i snabdijevanju tržišta. Prema posljednjem dostavljenom obavještenju, očekivano trajanje nestašice produženo je do 1. jula 2028. godine.

Na spisku je i Carboplasin, koncentrat za rastvor za infuziju jačine 50 mg/5 ml, koji sadrži karboplatin. Prekid njegovog prometa povezan je s nadogradnjom sterilnog postrojenja na mjestu proizvodnje gotovog lijeka.

Prema dostavljenim informacijama, posljednji navedeni rok trajanja nestašice Carboplasina je 30. novembar 2026. godine.

Privremeni prekid prometa prijavljen je i za Armisarte, koncentrat za infuziju koji sadrži pemetreksed. Kao razlog navedena je reorganizacija proizvodnje, zbog koje proizvođač nije mogao osigurati dovoljne količine za tržište Bosne i Hercegovine.

Posljednji navedeni rok očekivanog trajanja nestašice ovog lijeka bio je 31. oktobar 2026. godine, ali dokument ne sadrži potvrdu da je redovno snabdijevanje nakon tog datuma uspostavljeno.

Za lijek Eprex nije zatražena obnova dozvole

Posebno je navedena informacija o lijeku Eprex, jačine 2.000 internacionalnih jedinica, koji sadrži epoetin alfa.

Za ovaj lijek donesena je odluka o nepodnošenju zahtjeva za obnovu dozvole za stavljanje u promet, a kao razlog navedeni su komercijalni razlozi.

U dokumentaciji se navodi da postoje alternativne terapije, odnosno biosimilari epoetina alfa. Prekid prometa ovog lijeka označen je kao trajan, počevši od 27. juna 2026. godine.

Najavljeno povlačenje Leuprostina, za fingolimod nema problema u snabdijevanju

Prema obavještenju koje je kompanija Sandoz dostavila Zavodu 10. juna 2025. godine, planirano je povlačenje lijeka Leuprostin, jačine 3,6 mg, s tržišta Bosne i Hercegovine.

Riječ je o lijeku koji sadrži leuprorelin, a u dokumentaciji nije naveden datum završetka najavljenog postupka povlačenja.

Istovremeno, iz Zavoda su dostavljene informacije o snabdijevanju lijekom fingolimod, koji se koristi u terapiji multiple skleroze.

Nakon obavještenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o povlačenju serije 4L01372C lijeka fingolimod od 0,5 mg proizvođača Zentiva, navedeno je da se zdravstvene ustanove od januara 2026. godine kontinuirano snabdijevaju istim lijekom proizvođača Teva.

Prema dostavljenoj zabilješci, snabdijevanje se odvija uredno, bez poteškoća u dostupnosti lijeka i bez razloga za zabrinutost u vezi s nastavkom propisane terapije.

Podaci iz zabilješke odnose se na tačno navedene lijekove, njihove jačine i farmaceutske oblike, a ne nužno na sve lijekove koji sadrže iste aktivne supstance.