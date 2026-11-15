Počeo Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti: U fokusu prevencija i pravovremena pomoć

Međunarodni mjesec borbe protiv bolesti ovisnosti počinje 15. novembra i traje do 15. decembra, a tim povodom posebna pažnja usmjerena je na zdravstvene i društvene posljedice ovisnosti, prevenciju, rano prepoznavanje problema i dostupnost stručne pomoći.

Bolesti ovisnosti predstavljaju značajan javnozdravstveni izazov jer posljedice ne pogađaju samo pojedinca nego se odražavaju i na porodične odnose, obrazovanje, radnu sposobnost i kvalitet života. Njihov nastanak povezan je s biološkim, psihološkim i društvenim faktorima, zbog čega je za prevenciju potreban zajednički angažman zdravstvenih i obrazovnih institucija, porodice i lokalne zajednice.

Ovisnost karakterizira snažna potreba za korištenjem psihoaktivnih supstanci ili ponavljanjem određenog ponašanja, otežana kontrola i nastavak uprkos štetnim posljedicama. Osim ovisnosti o alkoholu, nikotinu, opioidima i drugim psihoaktivnim supstancama, prepoznati su i poremećaji povezani s kockanjem i igranjem videoigara.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tokom 2019. godine oko 2,6 miliona smrtnih slučajeva u svijetu bilo je povezano s konzumacijom alkohola.

Prevencija počinje ranim prepoznavanjem problema

Prevencija ne podrazumijeva samo informisanje o štetnim posljedicama ovisnosti nego i stvaranje okruženja koje podržava zdrave životne navike. Posebno je važno raditi s djecom i mladima kroz školske programe, razvoj socijalnih i životnih vještina, podršku porodici i zaštitu mentalnog zdravlja.

Pravovremeno prepoznavanje problema i dostupnost stručne pomoći mogu spriječiti ozbiljnije posljedice. Bolesti ovisnosti mogu se liječiti, a smanjenje stigme i diskriminacije važno je kako bi osobe kojima je potrebna pomoć pravovremeno potražile podršku.

Podaci o liječenim osobama u Federaciji BiH

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH upravlja Registrom liječenih ovisnika o psihoaktivnim supstancama, koji omogućava prikupljanje i analizu podataka o osobama prijavljenim na liječenje.

Prema Zdravstveno-statističkom godišnjaku FBiH za 2023. godinu, od 2019. do 2023. evidentirano je 1.120 prijava liječenih osoba. Ovaj broj ne predstavlja ukupan broj osoba koje žive s ovisnošću u Federaciji BiH, već se odnosi na prijave zabilježene u registru.

Zavod je tokom 2025. godine proveo i peti ciklus Globalnog istraživanja pušenja kod školske djece i mladih, poznatog kao GYTS. Istraživanje je obuhvatilo upotrebu duhanskih i nikotinskih proizvoda među učenicima od 13 do 15 godina, a njegovi rezultati predstavljaju osnovu za planiranje preventivnih mjera.

Prevencija ovisnosti i na radnom mjestu

Važan dio aktivnosti Zavoda odnosi se i na prevenciju ovisnosti u radnom okruženju. U partnerstvu s Udruženjem za prevenciju ovisnosti NARKO-NE i uz podršku Udruženja poslodavaca FBiH, tokom 2024. godine provedeno je istraživanje o nadzoru i zaštiti zdravlja zaposlenika.

Istraživanjem su obuhvaćene 104 ustanove i organizacije iz različitih djelatnosti, a analizirana su četiri područja: pušenje, konzumacija alkohola, upotreba droga i psihotropnih supstanci te kockanje i klađenje.

Na osnovu ovih aktivnosti razvijen je program „Zdravo radno okruženje za sve!“, usmjeren na unapređenje zdravlja zaposlenih, prevenciju upotrebe psihoaktivnih supstanci i jačanje podrške unutar radnih kolektiva. Organizirane su i edukacije te okrugli sto o unapređenju zdravlja zaposlenika.

Međunarodni mjesec borbe protiv bolesti ovisnosti podsjeća da prevencija i liječenje nisu samo individualna odgovornost. Zaštita zdravlja zahtijeva saradnju institucija, porodice, poslodavaca i šire zajednice, uz dostupnu stručnu podršku i smanjenje stigme prema osobama koje se suočavaju s ovisnošću.