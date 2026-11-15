Wizz Air povećava broj letova iz Tuzle tokom božićnih i novogodišnjih praznika

RTV SLON
Wizz Air vraća liniju Tuzla – Larnaca od septembra
Foto: Arhiva

Wizz Air će tokom božićnih i novogodišnjih praznika povećati broj letova s Međunarodnog aerodroma Tuzla, pa će u periodu od tri do četiri sedmice imati ukupno 39 sedmičnih polazaka na deset destinacija.

Prema podacima koje je objavio portal Zamaaero, aviokompanija na početku zimske sezone iz Tuzle obavlja 29 sedmičnih letova na deset linija, što je 17 letova i sedam linija više u odnosu na isti period prošle godine.

Tokom prazničnog perioda dodatni letovi planirani su na većini destinacija. Za Basel će broj polazaka biti povećan s tri na pet sedmično, u periodu od 22. decembra do 10. januara. Linija za Berlin imat će tri umjesto dosadašnja dva leta sedmično, od 23. decembra do 8. januara.

Najveće povećanje bilježe Dortmund i Memmingen, gdje će broj letova porasti s pet na sedam sedmično. Izmjene će važiti za Dortmund od 22. decembra do 9. januara, a za Memmingen od 22. decembra do 8. januara.

Više polazaka bit će i prema Hahnu, gdje se broj letova povećava s dva na tri sedmično od 21. decembra do 10. januara. Ista promjena planirana je za Maastricht, od 16. decembra do 8. januara, uz napomenu da 25. decembra neće biti leta, te za Malmo, od 17. decembra do 7. januara.

Na linijama za Bratislavu, Hamburg i Köln raspored ostaje nepromijenjen, s tri, dva, odnosno tri sedmična leta.

Prazničnim povećanjem Wizz Air će imati deset sedmičnih letova više nego na početku zimske sezone, dok će broj destinacija iz Tuzle ostati isti.

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