Hunter Schafer, 27-godišnja glumica poznata po ulozi u seriji „Euphoria“, izrazila je želju da postane nova Bondova djevojka u predstojećem filmu o Jamesu Bondu. Njeno ime našlo se na listi potencijalnih glumica koju je objavio ugledni časopis Variety, a Schafer je potvrdila da bi rado prihvatila takvu ulogu.

Na premijeri serije „Blade Runner 2099“ u Londonu, glumicu su novinari pitali bi li željela postati dio popularne filmske franšize.

„Mislim, ko ne bi?“, odgovorila je Schafer.

Komentarisala je i izbor Roberta Pattinsona za novog agenta 007, kazavši da joj se takva odluka sviđa i da je smatra odličnim izborom.

Hunter Schafer među kandidatkinjama za Bondovu djevojku

Časopis Variety uvrstio je Hunter Schafer na listu 19 glumica koje bi volio vidjeti u novom filmu o Jamesu Bondu. Među predloženim imenima nalaze se i Zendaya, Lupita Nyong'o, Florence Pugh i Margaret Qualley.

Ukoliko bi dobila ulogu, Schafer bi mogla postati prva transrodna glumica koja je utjelovila Bondovu djevojku u historiji franšize.

Njen potencijalni angažman izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje dio obožavatelja smatra da bi se odlično uklopila u svijet Jamesa Bonda.

Ipak, riječ je o prijedlogu filmskog časopisa, a ne o zvaničnoj kandidaturi. Produkcija zasad nije potvrdila da sa Schafer vodi pregovore o ulozi.

Od serije „Euphoria“ do velikih filmskih projekata

Hunter Schafer međunarodnu popularnost stekla je ulogom Jules Vaughn u HBO-ovoj seriji „Euphoria“, u kojoj glumi zajedno sa Zendayom i Sydney Sweeney.

Nakon toga ostvarila je zapažene uloge u filmu „Igre gladi: Balada o pjevicama i zmijama“, hororu „Cuckoo“ i drami „Mother Mary“.

Glumica je dio postave naučnofantastične serije „Blade Runner 2099“, koja na platformu Prime Video stiže u srijedu, 25. novembra.

Schafer je ranije isticala da ne želi da njen rodni identitet ograničava izbor glumačkih uloga, već da joj je cilj graditi karijeru kroz različite filmske i televizijske likove.