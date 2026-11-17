Robert Pattinson zvanično je novi James Bond, potvrdio je Amazon MGM Studios, čime je završena višegodišnja potraga za glumcem koji će naslijediti Daniela Craiga u ulozi legendarnog britanskog tajnog agenta 007. Četrdesetogodišnji glumac postat će sedmi glumac koji će tumačiti Bonda u službenom filmskom serijalu.

Vijest je objavljena i putem službenih profila Jamesa Bonda na društvenim mrežama, uz kratku videonajavu u kojoj se Pattinson pojavljuje u smokingu, s pištoljem u ruci. Video završava porukom koja najavljuje povratak agenta 007 na velika platna.

Britanski glumac, kojeg publika poznaje po filmskom serijalu „Sumrak“, kao i ulozi Batmana, nije krio oduševljenje novim profesionalnim izazovom. Poručio je da mu je povjerena jedna od najpoznatijih uloga u historiji kinematografije te da angažman smatra ostvarenjem sna.

Robert Pattinson otvara novo poglavlje filmskog serijala

Robert Pattinson preuzima ulogu koju je posljednjih petnaest godina tumačio Daniel Craig. Njegov posljednji nastup kao agenta 007 bio je u filmu „No Time to Die“ iz 2021. godine.

Režiju novog, 26. filma o Jamesu Bondu preuzet će Denis Villeneuve, poznat po filmovima „Dina“ i „Dolazak“, dok je scenarij povjeren Stevenu Knightu, autoru popularne serije „Peaky Blinders“.

Producenti novog nastavka bit će Amy Pascal i David Heyman, a izvršna producentica Tanya Lapointe.

Novi film označit će i značajnu promjenu u historiji franšize jer će to biti prvi nastavak nastao pod kreativnom kontrolom Amazon MGM Studiosa. Dosadašnji dugogodišnji čuvari filmskog serijala, Barbara Broccoli i Michael G. Wilson, prepustili su kreativno upravljanje studiju 2025. godine.

Pattinson će se tako pridružiti glumcima koji su ranije tumačili slavnog agenta, među kojima su Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton i Pierce Brosnan.

Tačan datum premijere novog filma još nije službeno objavljen.