Tuzlanski pozorišni dani 2026 počinju u srijedu, 18. novembra, a tokom dvije sedmice Tuzla će ugostiti profesionalne pozorišne ansamble iz cijele Bosne i Hercegovine. Festival donosi 11 gostujućih predstava, premijeru domaće produkcije „Nestajanje“, nagrađivana pozorišna ostvarenja i gostovanja poznatih glumačkih imena, među kojima su Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković i Nela Mihailović.

Manifestacija, koju organizuje Narodno pozorište Tuzla, trajat će do 1. decembra, a predstave će se izvoditi na scenama Narodnog pozorišta Tuzla i Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je učešće svih 12 profesionalnih pozorišta iz BiH, što se prvi put događa u historiji festivala.

Tuzlanski pozorišni dani 2026 počinju premijerom „Nestajanja“

Svečano otvaranje festivala zakazano je za srijedu, 18. novembra, u 19:30 sati, kada će Narodno pozorište Tuzla premijerno izvesti predstavu „Nestajanje“, nastalu prema tekstu hrvatskog dramatičara Tomislava Zajeca, u režiji Milana Neškovića.

Riječ je o novoj produkciji tuzlanskog pozorišta, koja će biti izvedena u kamernom ambijentu, omogućavajući neposredniji odnos glumaca i publike. Upravo će ova predstava simbolično otvoriti i zatvoriti ovogodišnju manifestaciju, jer je njeno prvo reprizno izvođenje zakazano za 1. decembar.

Nagrađivana „Gospođa Olga“ stiže u Tuzlu sa četiri festivalska priznanja

Među gostovanjima posebno se izdvaja predstava „Gospođa Olga“, koja će biti izvedena 26. novembra u 19:30 sati. Nastala je prema tekstu Milutina Bojića, u režiji Juga Đorđevića, kao koprodukcija Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banje Luke i Narodnog pozorišta u Beogradu.

Ova predstava osvojila je četiri priznanja na Festivalu pozorišta Republike Srpske „Ljubica“ u Gradišci. Proglašena je najboljom predstavom, Jug Đorđević nagrađen je za režiju, Aleksandar Vučković za najbolju mušku, a Slađana Zrnić za najbolju žensku ulogu.

Uspjesi su nastavljeni i na 33. Međunarodnom festivalu klasike „Vršačka pozorišna jesen“, gdje je „Gospođa Olga“ proglašena najboljom predstavom u cjelini. Nela Mihailović dobila je nagradu za najbolju žensku ulogu, dok je Aleksandar Vučković osvojio priznanje „Tomislav Pejčić“ za najboljeg mladog glumca.

Predstava se bavi sukobom generacija, odnosom kapitala i morala te društvenim vrijednostima. Uz Nelu Mihailović i Aleksandra Vučkovića, u glumačkoj podjeli su Ljubiša Savanović, Slađana Zrnić, Iva Milanović i Smiljana Marinković.

„Njih više nema“: Nagrađeni pozorišni projekat o Srebrenici

Posebnu pažnju privlači i gostovanje predstave „Njih više nema“, koja će biti izvedena 27. novembra u 19:30 sati u Bosanskom kulturnom centru TK.

Predstava je nastala prema tekstu Doruntine Bashe, u režiji Andreja Nosova, kao koprodukcija Sarajevskog ratnog teatra SARTR, Heartefacta iz Beograda i organizacije My Balkans. U glavnim ulogama nastupaju Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković i Alban Ukaj.

Riječ je o pozorišnom ostvarenju koje istražuje odnos društva prema preživjelima genocida u Srebrenici, traumama, gubitku i kolektivnom sjećanju. Koncept ovog projekta nagrađen je 2022. godine prestižnim priznanjem Ibsen Scope, a predstava je predstavljena i na ovogodišnjem Internacionalnom teatarskom festivalu MESS.

Od mostarskog „Gradonačelnika“ do zeničke „Filozofije palanke“

Narodno pozorište Mostar 20. novembra donosi predstavu „Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini“, autora Adnana Lugonića, u režiji Dine Mustafića.

Komad se kroz lik nekadašnjeg mostarskog gradonačelnika bavi odgovornošću javnih dužnosnika, odnosom prema gradu i značenjem služenja zajednici. Među glumcima su Izudin Bajrović, Saša Oručević i Faris Pinjo.

Bosansko narodno pozorište Zenica predstavit će 29. novembra kamernu predstavu „Filozofija palanke“, u režiji Andraša Urbana, prema djelu Radomira Konstantinovića.

Premijerno izvedena u maju ove godine, predstava se bavi zatvorenošću zajednice, konformizmom i društvenim obrascima. Prije dolaska u Tuzlu, zakazana su i njena gostovanja na festivalu Desiré Central Station u Subotici. Tuzlansko izvođenje održat će se u BKC-u TK u 19:30 sati.

Kompletan program: Ansambli i predstave

Tuzlanski pozorišni dani 2026 obuhvataju predstave različitih žanrova, od klasične drame i komedije do savremenog političkog teatra. Sva izvođenja počinju u 19:30 sati, a program je raspoređen na dvije festivalske scene.

Od 18. do 24. novembra

18. novembar: „Nestajanje“, premijera Narodnog pozorišta Tuzla, režija Milan Nešković. Kamerna scena Narodnog pozorišta Tuzla.

19. novembar: „Sarajevo, grad od snova“, autorski projekat Jasmina Durakovića, Pozorište mladih Sarajevo. Narodno pozorište Tuzla.

20. novembar: „Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini“, režija Dino Mustafić, Narodno pozorište Mostar. Narodno pozorište Tuzla.

21. novembar: „Ćelava pjevačica“, prema djelu Eugènea Ionesca, režija Goran Damjanac, Hrvatsko narodno kazalište Mostar. Narodno pozorište Tuzla, u okviru Noći teatra.

22. novembar: „Odisej, stvaranje heroja“, režija Ivan Vanja Alač, Gradsko pozorište „Semberija“ Bijeljina. Narodno pozorište Tuzla.

23. novembar: „Ubistvo u Orijent ekspresu“, prema djelu Agathe Christie, režija Andrej Cvetanovski, Narodno pozorište Sarajevo. Narodno pozorište Tuzla.

24. novembar: „Kauboji“, autora Saše Anočića, režija David Alić, Pozorište Prijedor. Narodno pozorište Tuzla.

Od 26. novembra do 1. decembra

26. novembar: „Gospođa Olga“, režija Jug Đorđević, Narodno pozorište Republike Srpske Banja Luka i Narodno pozorište u Beogradu. Narodno pozorište Tuzla.

27. novembar: „Njih više nema“, režija Andrej Nosov, SARTR Sarajevo, Heartefact Beograd i My Balkans. Kamerna scena BKC-a TK.

28. novembar: „Ljubavnice“, prema djelu Elfriede Jelinek, režija Jovana Tomić, Kamerni teatar 55 Sarajevo. Narodno pozorište Tuzla.

29. novembar: „Filozofija palanke“, režija Andraš Urban, Bosansko narodno pozorište Zenica. Kamerna scena BKC-a TK.

30. novembar: „39 stepenika“, prema djelu Patricka Barlowa, režija Ana Grigorović, Narodno pozorište Istočno Sarajevo. Narodno pozorište Tuzla.

1. decembar: „Nestajanje“, prvo reprizno izvođenje Narodnog pozorišta Tuzla, uz svečano zatvaranje festivala i dodjelu nagrada. Kamerna scena Narodnog pozorišta Tuzla.

Festivalske ulaznice: Vaučer za 12 predstava košta 120 KM

Za publiku koja želi pratiti cjelokupan takmičarski program pripremljen je festivalski vaučer koji obuhvata premijeru „Nestajanja“ i svih 11 gostujućih predstava. Njegova cijena iznosi 120 KM, a posebna ponuda važi još danas i sutra, do 17. novembra u 13 sati.

Pojedinačne ulaznice za kamerne predstave koštaju 25 KM, dok je za izvođenja na Velikoj sceni potrebno izdvojiti 15 KM. Kupovinom festivalskog paketa publika ostvaruje uštedu od 90 KM u odnosu na pojedinačnu kupovinu ulaznica za svih 12 predstava.

Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla, od 10 do 13 sati. Dodatne informacije dostupne su na brojeve telefona 064 435 5704 i 035 251 645, kao i na zvaničnoj stranici Narodnog pozorišta Tuzla.

Festival će biti završen 1. decembra dodjelom nagrada za izvrsnost u pozorišnom stvaralaštvu, kojima će biti prepoznata dostignuća u glumi, režiji, dramaturgiji, muzici i drugim segmentima teatarske umjetnosti.