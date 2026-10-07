Oktobar u Narodnom pozorištu Tuzla donosi pet programa

Arnela Šiljković - Bojić
Septembar donosi bogat repertoar u Pozorištu Tuzla

Narodno pozorište Tuzla i tokom oktobra publici donosi raznovrstan program koji obuhvata predstave, muziku i sadržaje namijenjene različitim generacijama.

Program počinje 20. oktobra u 18 sati predstavom „Medin rođendan“, prema tekstu Zehre Hubijar, u režiji Ajle Bešić.

Za 23. i 24. oktobar, s početkom u 19.30 sati, zakazane su izvedbe predstave „Predstava koja je krenula po zlu“, autora Henryja Lewisa, Jonathana Sayera i Henryja Shieldsa, u režiji Roberta Boškovića.

Ljubitelji muzike i pozorišta 27. oktobra moći će pogledati predstavu „Plavi avion“, autora Jovana Boškovića, uz muziku inspirisanu istoimenim albumom Rundeka Cargo Trija. Predstava počinje u 19.30 sati, a režiju potpisuje Dušanka Belada Bošković.

Oktobarski program bit će zaključen 29. oktobra predstavom „Žene u crvenom“, autora Davora Špišića, u režiji Midhata Kušljugića. Početak predstave je u 19.30 sati.

Narodno pozorište Tuzla poziva publiku da i ovog mjeseca bude dio pozorišnog programa i uživa u predstavama različitih žanrova i sadržaja.

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