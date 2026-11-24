Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava se sutra, 25. novembra, u znak sjećanja na jedno od najznačajnijih zasjedanja u historiji naše zemlje, kada je obnovljena njena državnost i potvrđena ravnopravnost naroda.

Na taj dan 1943. godine u Mrkonjić Gradu održano je prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH), kojem je prisustvovalo 247 delegata iz svih krajeva zemlje, od kojih je 173 imalo pravo glasa.

Na zasjedanju je usvojena Rezolucija ZAVNOBiH-a kojom je potvrđeno da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, kao zajednica ravnopravnih naroda.

Ovim odlukama potvrđen je ravnopravan položaj Bosne i Hercegovine unutar buduće jugoslavenske federacije, uz očuvanje njenog teritorijalnog integriteta i historijskih granica.

Dan državnosti i značaj odluka ZAVNOBiH-a

Ove godine navršavaju se 83 godine od prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, čije su odluke postavile temelje savremene državnosti Bosne i Hercegovine i potvrdile principe ravnopravnosti, zajedništva i antifašizma.

Za vrijeme Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine 25. novembar obilježavao se kao republički praznik, dok je Zakonom iz 1995. godine proglašen državnim praznikom.

Dan državnosti danas se obilježava nizom svečanosti, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti onima koji su doprinijeli očuvanju državnosti Bosne i Hercegovine.

U Federaciji BiH 25. novembar je neradni dan, dok se u Republici Srpskoj ne obilježava kao službeni praznik.